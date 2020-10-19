Опять судят журналистов - TUT.BY, БелаПАН и Onliner. Вменяют участие в акции и неповиновение милиции

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 19 октября, в суде Октябрьского района опять судят журналистов. Во время работы на студенческом марше в субботу задержали и «доставили в отделение для проверки документов» Дарью Спевак из Onliner, Вадима Замировского и Всеволода Зарубина, которые работают для двух изданий — TUT.BY и БелаПАН. Спустя три часа в отношении них начали административный процесс по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированных мероприятиях) и 23.4 КоАП (Неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).



Момент задержания Вадима Замировского. Фото: Onliner

Первой начали судить журналистку Onliner Дарью Спевак, хотя в расписании заседаний ее имя мы так и не нашли. Дело рассматривает судья Живица.

Задержание Дарьи попало на видео.

17 октября в субботу на протестный марш вышли студенты. Некоторых задержали. В числе задержанных оказались и журналисты Onliner, БелаПАН, TUT.BY, РИА «Новости», которые освещали происходящее. Сперва их доставили в Октябрьское РУВД. Журналиста РИА «Новости» спустя время отпустили, на остальных составили административные протоколы и около 18 часов вечера субботы перевезли в ИВС на Окрестина дожидаться суда.