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Опять судят журналистов - TUT.BY, БелаПАН и Onliner. Вменяют участие в акции и неповиновение милиции
19.10.2020 13:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник, 19 октября, в суде Октябрьского района опять судят журналистов. Во время работы на студенческом марше в субботу
Первой начали судить журналистку Onliner Дарью Спевак, хотя в расписании заседаний ее имя мы так и не нашли. Дело рассматривает судья Живица.
Задержание Дарьи попало на видео.
17 октября в субботу на протестный марш
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Опять судят журналистов - TUT.BY, БелаПАН и Onliner. Вменяют участие в акции и неповиновение милиции
В понедельник, 19 октября, в суде Октябрьского района опять судят журналистов. Во время работы на студенческом марше в субботу задержали и «доставили в отделение...
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