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Опять судят журналистов - TUT.BY, БелаПАН и Onliner. Вменяют участие в акции и неповиновение милиции

19.10.2020 13:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник, 19 октября, в суде Октябрьского района опять судят журналистов. Во время работы на студенческом марше в субботу задержали и «доставили в отделение для проверки документов» Дарью Спевак из Onliner, Вадима Замировского и Всеволода Зарубина, которые работают для двух изданий — TUT.BY и БелаПАН. Спустя три часа в отношении них начали административный процесс по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированных мероприятиях) и 23.4 КоАП (Неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).


Момент задержания Вадима Замировского. Фото: Onliner

Первой начали судить журналистку Onliner Дарью Спевак, хотя в расписании заседаний ее имя мы так и не нашли. Дело рассматривает судья Живица.

Задержание Дарьи попало на видео.

17 октября в субботу на протестный марш вышли студенты. Некоторых задержали. В числе задержанных оказались и журналисты Onliner, БелаПАН, TUT.BY, РИА «Новости», которые освещали происходящее. Сперва их доставили в Октябрьское РУВД. Журналиста РИА «Новости» спустя время отпустили, на остальных составили административные протоколы и около 18 часов вечера субботы перевезли в ИВС на Окрестина дожидаться суда.

 
 
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В понедельник, 19 октября, в суде Октябрьского района опять судят журналистов. Во время работы на студенческом марше в субботу задержали и «доставили в отделение...
 
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