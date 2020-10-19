В БСМП по громкой связи медиков предупреждают об ответственности - за участие в акциях протеста

Источник материала: Tut.by

Врачей Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска предупредили об административной ответственности за участие в акциях протеста. Объявление прозвучало в понедельник утром по громкой связи.

Видео, в котором слышно объявление, выложили в телеграм-канале «Белые халаты». По громкой связи в больнице звучало: «Участие сотрудников больницы в несанкционированных массовых мероприятиях в городе влечет за собой административную ответственность».

Собеседник TUT.BY в больнице скорой помощи подтвердил: такое было.

— Объявление прозвучало сегодня утром несколько раз.