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В БСМП по громкой связи медиков предупреждают об ответственности - за участие в акциях протеста
19.10.2020 13:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Врачей Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска предупредили об административной ответственности за участие в акциях протеста. Объявление прозвучало в понедельник утром по громкой связи.
Видео, в котором слышно объявление, выложили в телеграм-канале «Белые халаты». По громкой связи в больнице звучало: «Участие сотрудников больницы в несанкционированных массовых мероприятиях в городе влечет за собой административную ответственность».
Собеседник TUT.BY в больнице скорой помощи подтвердил: такое было.
— Объявление прозвучало сегодня утром несколько раз.
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Врачей Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска предупредили об административной ответственности за участие в акциях протеста....
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