Пенсионер просил наказать Лукашенко за оскорбление Бабарико. ОМОН взломал дверь, стреляли. А что суд?

Источник материала: Tut.by

В Минске пенсионера осудили на 18 месяцев «домашней химии» за сопротивление омоновцам, которые взламывали дверь в его квартиру. Поводом для приезда силовиков стал звонок в милицию: минчанин попросил привлечь Лукашенко за оскорбление Виктора Бабарико. О необычном процессе и приговоре сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», вот самое интересное.



Фото: с сайта http://spring96.org/

Суд Заводского района Минска 19 октября осудил 66-летнего минчанина Сергея Кузнецова по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок).

Приговор — 1 год 6 месяцев «домашней химии».

Дело рассматривала судья Заводского района Минска Елена Капцевич. Мониторинг судебного заседания осуществлял правозащитник «Весны» Алексей Лойко. Судебное разбирательство заняло один день.

Из материалов уголовного дела Сергея Кузнецова обвиняли в том, что «12 июня этого года примерно в 21 час 42 минуты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно с целью воспрепятствования законной деятельности, принуждения к изменению характера такой деятельности, из мести за выполнение законных действий находившихся при исполнении должностных обязанностей сотрудников звена взвода оперативно-боевого назначения старшему лейтенанту Полюховичу, сержанту Гиль, прапорщикам Цибулько и Ковальчуку осуществил угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел».

Просил милицию привлечь Лукашенко за оскорбление Бабарико

Вечером 12 июня Сергей Кузнецов, когда вернулся с работы и готовил ужин, услышал в вечернем выпуске новостей по ОНТ, как Александр Лукашенко называет претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико «негодяем». Ситуация произошла, когда Александр Лукашенко посещал с рабочим визитом Витебскую область.

Сергея Кузнецова возмутило это, и он позвонил в службу 102. Он сказал, что президента необходимо привлечь к ответственности за оскорбления в адрес Виктора Бабарико. В службе 102 мужчину слушать не стали, быстро положив трубку. Повторно Сергей Кузнецов позвонил в дежурную часть и сказал: «Мы уничтожим Лукашенко за эту избирательную кампанию», сопроводив это нецензурной лексикой.

Спустя два часа в квартиру Кузнецова приехала следственно-оперативная группа. Начальник криминальной милиции Заводского РУВД Минска Евгений Зюзенок и четыре сотрудника ОМОНа при помощи гидравлического пресса выломали двери в квартиру пенсионера. Поводом такого внимания стало «оскорбление главы государства».

Сотрудники ОМОНа выстрелили светошумовым патроном в грудь Кузнецову.

Потерпевшими по делу признаны сотрудники ОМОНа Полюхович, Гиль, Цибулько и Ковальчук. Как рассказывает правозащитник «Весны», сотрудники ОМОНа присутствовали в зале суда, но давали показания суду с опущенными головами, в головных уборах, натянутых на глаза, а также в масках, стараясь полностью закрыть ими лицо.

Сотрудники ОМОНа утверждали, что получили команду выбыть по месту жительства Сергея Кузнецова, потому что обвиняемый угрожал и оскорблял главу государства. Взламывать дверь начали, потому что Сергей Кузнецов оказал неповиновение, не открыв двери в квартиру для осмотра в рамках проверки об угрозах в адрес президента.

Сотрудники ОМОНа на суде говорили, что Кузнецов, когда взламывали двери в его квартиру, угрожал им ножом со словами «уходите вон, порежу вас» на расстоянии 1−1,5 метра. Они говорили, что пенсионер делал шаги в сторону омоновцев и размахивал перед их лицом кухонным ножом. По словам сотрудников ОМОН, это послужило основанием для выстрела из помпового ружья светошумовым патроном в грудь Сергею Кузнецову. В этот момент пенсионер стоял перед сотрудниками милиции в нижнем белье.

Своей вины Сергей Кузнецов не признавал, утверждая, что никаких угроз в адрес сотрудников не высказывал.

Пробовали привлечь к ответственности за угрозу насилием и публичное оскорбление президента

Как отмечает правозащитник Алексей Лойко, во время исследования письменных материалов уголовного дела стали известны интересные факты:

судебно-геномная экспертиза показала, что следов обвиняемого на ноже, демонстрация которого якобы послужила основанием для выстрела светошумовым патроном в грудь Сергею Кузнецову, не установлено;

следственный эксперимент показал, что обвиняемый, находясь за закрытой на кухне двери, действительно не мог услышать звонок в дверь;

за время расследования уголовного дела в отношении обвиняемого было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ст. 23.4 КоАП за неповиновение законным действиям сотрудников ОМОНа, которым Сергей Кузнецов подвергнут аресту сроком на 7 суток, которые еще не отбыты;

за время расследования уголовного дела были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 366 УК (Угроза насилием, совершенная в отношении президента) и по ст. 368 УК (Публичное оскорбление президента).

На видео Кузнецов прятался за стенкой

В суде также демонстрировалась видеозапись с кадрами взламывания двери в квартиру и задержания Сергея Кузнецова. По словам правозащитника, на записи видно, как сотрудники ОМОНа в гражданской одежде в бронежилетах с надписью «Милиция» и касках взламывают двери в квартиру пенсионера.

«С момента, когда дверь в квартиру была открыта, Сергей Кузнецов на расстоянии трех метров находился от двери и прятался за стенкой. Шагов в сторону сотрудников обвиняемый на видео не предпринимал. Ножа в руке обвиняемого на видео не видно, как и не слышно, что обвиняемый высказывал угрозы в адрес правоохранителей», — пересказывает содержимое видео Алексей Лойко.

Сотрудники ОМОНа просили не лишать пенсионера свободы

Двое из четырех потерпевших сотрудников ОМОНа попросили суд не наказывать Сергея Кузнецова лишением свободы и применить к нему самое мягкое наказание. От исковых требований о взыскании морального вреда отказались.

Судья Елена Капцевич переквалифицировала обвинение в отношении Сергея Кузнецова, как просил гособвинитель, на ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок).

Сергея Кузнецова признали виновным по этой статье и приговорили к 1 году 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.