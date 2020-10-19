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Минздрав озвучил последние данные по коронавирусу

19.10.2020 14:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси, по данным на 19 октября, зарегистрированы 88 290 человек с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.


Фото: Reuters

В стране за последние сутки зарегистрировано 592 новых случая COVID-19. Всего, по данным на 19 октября, заболевание подтверждено у 88 290 человек.

Выздоровели и выписаны 80 130 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (+373 за последние сутки).

Умерли за день 4 человека, за весь период распространения инфекции — 933.

Всего проведено 2 млн 235 тыс. 892 теста.

В мире количество людей с положительным тестом на COVID-19 превысило 40 миллионов.

 
 
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В Беларуси, по данным на 19 октября, зарегистрированы 88 290 человек с положительным тестом на COVID-19.
 
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