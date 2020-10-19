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Минздрав озвучил последние данные по коронавирусу
19.10.2020 14:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси, по данным на 19 октября, зарегистрированы 88 290 человек с положительным тестом на COVID-19. Об этом
В стране за последние сутки зарегистрировано 592 новых случая COVID-19. Всего, по данным на 19 октября, заболевание подтверждено у 88 290 человек.
Выздоровели и выписаны 80 130 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (+373 за последние сутки).
Умерли за день 4 человека, за весь период распространения инфекции — 933.
Всего проведено 2 млн 235 тыс. 892 теста.
В мире количество людей с положительным тестом на COVID-19
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В Беларуси, по данным на 19 октября, зарегистрированы 88 290 человек с положительным тестом на COVID-19.
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