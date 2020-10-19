Следственный комитет сообщает о случаях вымогательства денег на помощь «политзаключенным и бастующим»

Источник материала: Tut.by

Столичный бизнесмен получал СМС-сообщения с требованиями перечислить деньги «политзаключенным и бастующим» и угрозами в адрес его семьи. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Изображение: freestocks / unsplash.com

Как сообщает Следственный комитет, в августе 29-летний глава минской туристической компании получил СМС. В нем неизвестные требовали от него перечислить деньги «политзаключенным и бастующим», в противном случае угрожали, что доберутся до близких мужчины.

Позже предприниматель получил еще одно сообщение подобного содержания, после чего решил обратиться в милицию.

— Сейчас отправителей СМС с требованием денег и угрозами ищут, было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. В настоящий момент идут проверки по схожим случаям в других регионах Беларуси, — сообщает пресс-служба ведомства.