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Следственный комитет сообщает о случаях вымогательства денег на помощь «политзаключенным и бастующим»

19.10.2020 14:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичный бизнесмен получал СМС-сообщения с требованиями перечислить деньги «политзаключенным и бастующим» и угрозами в адрес его семьи. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Изображение: freestocks / unsplash.com

Как сообщает Следственный комитет, в августе 29-летний глава минской туристической компании получил СМС. В нем неизвестные требовали от него перечислить деньги «политзаключенным и бастующим», в противном случае угрожали, что доберутся до близких мужчины.

Позже предприниматель получил еще одно сообщение подобного содержания, после чего решил обратиться в милицию.

— Сейчас отправителей СМС с требованием денег и угрозами ищут, было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. В настоящий момент идут проверки по схожим случаям в других регионах Беларуси, — сообщает пресс-служба ведомства.

 
 
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Столичный бизнесмен получал СМС-сообщения с требованиями перечислить деньги «политзаключенным и бастующим» и угрозами в адрес его семьи. Об этом сообщает...
 
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