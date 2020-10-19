В Витебске на улице задержали двух девушек с букетами. Теперь их подозревают в «хищении цветов с клумбы»

Источник материала: Tut.by

В Витебске в воскресенье, 18 октября, милиция задержала двух девушек, гулявших с букетами по проспекту Фрунзе. Теперь их подозревают в «хищении декоративных цветов с городской клумбы». У одной из девушек — 26-летней витеблянки Станиславы Терентьевой — арестовали мобильный телефон.



Станислава Терентьева слева, с букетом белых цветов. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

О том, что произошло на воскресной прогулке по городу, TUT.BY рассказала Станислава Терентьева.

— Мы втроем гуляли по улице. В руках у нас были цветы, которые одна из моих подруг — Марина, привезла со своей дачи. На проспекте Фрунзе, недалеко от медуниверситета, возле нас остановилась милицейская машина, из нее вышли два сотрудника. Они попросили предъявить документы, спросили, куда мы идем. Представились они сами и показали свои удостоверения только после того, как Марина начала снимать происходящее на телефон. У меня и Марины были с собой паспорта, а у Маши — нет. Милиционеры заявили, что раз у нее нет документа, то ее забирают для выяснения личности в РОВД. Маше — 19 лет, и я решила ехать в милицию, чтобы не оставлять ее одну. Марину не задержали, она пошла домой.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Девушек повезли в Октябрьский РОВД.

— По дороге милиционеры говорили, что цветы мы «украли с клумб» и что мы это сами сказали. Хотя мы им в самом начале пояснили: это домашние цветы — с клумбы на даче Марины.



Станислава Терентьева. Фото: архив героини

В райотделе у Станиславы Терентьевой арестовали мобильный телефон. В постановлении о наложении ареста на имущество — копия документа есть в редакции — сообщается, что Станислава «подозревается в хищении декоративных цветов с городской клумбы».



Фото предоставлено Станиславой Терентьевой

По словам Станиславы, устно в райотделе ей говорили, что «телефон якобы арестовывают за неуплату предыдущего штрафа». В сентябре девушку судили за нарушение статьи 23.34 КоАП (6 сентября на мирной акции протеста она шла с флагом Швейцарии; в протоколе написали, что это был бело-красно-белый флаг; за это Станислава Терентьева получила штраф в 12 базовых величин, или 324 рубля. — Прим. TUT.BY).

— Я обжаловала решение. Областной суд рассмотрит апелляцию 28 октября. А сейчас я написала жалобу в УВД, чтобы телефон мне вернули. Он стоит намного дороже, чем размер штрафа.

Копию протокола про «хищение декоративных цветов» девушке не выдали:

— Сказали, что это только «подозрение в хищении», поэтому копию мне не выдадут. В «хищении цветов» также подозревают и мою подругу Машу. Но и ей в милиции не выдали никакого документа.