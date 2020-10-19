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В Гомеле на марш пенсионеров пришли одни милиционеры

19.10.2020 16:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На «Марш мудрости» в Гомеле пенсионеры не собрались. Были только милиционеры.


Фото: «Радые Свабода»

Марш мудрости в Гомеле так и не состоялся. Еще за полчаса до начала анонсируемого мероприятия территорию у универмага «Гомель» окружили милицейские авто, тонированные микроавтобусы, а на крыльце универмага дежурили несколько милиционеров с громкоговорителями.

Впрочем, несколько пенсионеров все-таки пришли к месту сбора, однако вскоре решили уйти.

Напомним, в минувший понедельник в Гомеле в этом же месте собралось около 20 пенсионеров с цветами. Шестерых задержали и составили на них протоколы. Также задерживали и освещавших акцию журналистов.

 
Теги: Гомель
 
 
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Еще за полчаса до начала анонсируемого мероприятия территорию у универмага «Гомель» окружили милицейские авто, тонированные микроавтобусы, а на крыльце...
 
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