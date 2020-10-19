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В Гомеле на марш пенсионеров пришли одни милиционеры
19.10.2020 16:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На «Марш мудрости» в Гомеле пенсионеры не собрались. Были только милиционеры.
Марш мудрости в Гомеле так и не состоялся. Еще за полчаса до начала анонсируемого мероприятия территорию у универмага «Гомель» окружили милицейские авто, тонированные микроавтобусы, а на крыльце универмага дежурили несколько милиционеров с громкоговорителями.
Впрочем, несколько пенсионеров все-таки пришли к месту сбора, однако вскоре решили уйти.
Напомним, в минувший понедельник в Гомеле в этом же месте
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Еще за полчаса до начала анонсируемого мероприятия территорию у универмага «Гомель» окружили милицейские авто, тонированные микроавтобусы, а на крыльце...
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