По «Беларусь 1» показали переписку с нецензурной лексикой. Что говорят Мининформ и МВД?

Источник материала: Tut.by

«Да, массовость протестов действительно падает, а вот агрессивность возрастает», — с этих слов начинается сюжет последней пятничной «Панорамы» о протестах. Передача получилась бы обычной для канала «Беларусь 1», если бы не одно но: в эфир, вероятно, случайно попал кусок некой переписки в телеграм, содержащей нецензурную лексику. Пока реакции от госорганов не последовало.



Скриншот: YouTube-канал «АТН: новости Беларуси и мира»

Сюжет называется «Белорусам надоели протесты: перекрытие дорог, поджигание покрышек, стравливание людей». В нем ведущий программы Сергей Луговский рассказывает, что протесты превратились в «борьбу с собственным народом — людьми, которые не желают поддерживать выходящих на улицы радикалов и погружать страну в неконтролируемый хаос».

В конце сюжета председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Рачков комментирует происходящее на протестах:

— На определенном этапе дается установка для радикализации, для того, чтобы вызвать ответные действия правоохранительных органов и чтобы появились сакральные жертвы, и все это очень четко снимается для демонстрации и распространения в социальных сетях.

После слов Рачкова в «Панораме» приводится такой отрывок переписки в одном из телеграм-чатов. Закадровый голос при этом сообщает: «Как говорят комментаторы-остряки в телеграме, кто наблюдает за белорусским „змагарьем“, в цирке не смеется».



Скриншот: YouTube-канал «АТН: новости Беларуси и мира». В эфир это сообщение из телеграм вышло без цензуры, в том числе не замазан ник пользователя

Стоит отметить, что в приведенном сообщении угроза насилия исходит от людей, которым «надоели протесты».

Мы обратились за комментариями в Министерство информации и Министерство внутренних дел.

Первый заместитель министра информации Павел Легкий отказался комментировать инцидент, сославшись на то, что обсуждаемое видео он не видел лично. Кроме того, замминистра добавил, что Белтелерадиокомпания Министерству информации не подчинена.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова также сказала, что она также сюжет еще не видела. Но выразила сомнение, что ведомство должно давать правовую оценку случившемуся без санкции Мининформа.

— В любом случае, Министерство информации должно отреагировать и прокомментировать, усматривают они здесь нарушение или не усматривают. Все эти процессы регулирует Закон «О средствах массовой информации», — заметила пресс-секретарь.

Закон «О средствах массовой информации». Статья 9. Язык средств массовой информации 1. Массовая информация может распространяться в Республике Беларусь на государственных языках Республики Беларусь и на других языках. 2. В средствах массовой информации не допускается использование нецензурных слов и выражений.

На вопрос, могут ли привлечь к ответственности за оскорбления человека, который написал показанное в эфире сообщение, Ольга Чемоданова отметила: «Мы не должны выбирать [привлекая к ответственности], протестующие это или не протестующие. Норма для всех едина».