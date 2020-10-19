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МВД: Студент ударил коленом в лицо омоновца, заведено дело. Парень говорит, что задел его случайно
19.10.2020 17:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время акций протеста в Минске 17 октября студент ударил коленом в лицо омоновца,
По данным милиции, 20-летний брестчанин применил физическую силу в отношении сотрудника ОМОН.
«Инцидент произошел во время пресечения несанкционированной акции: молодой человек ударил сотрудника коленом в лицо, когда тот его задерживал. После этого парень попытался убежать, но не вышло. После задержания парень всячески отрицал причастность к насилию, убеждая, что задел правоохранителя «непреднамеренно», — сказано в сообщении.
На опубликованном ведомством
Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Парню грозит отчисление из вуза и наказание в виде лишения свободы, заявили в МВД.
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На опубликованном ведомством видео парень говорит: «Это было непреднамеренно. Я убегал просто, возможно, я вас задел просто, я об этом не знаю. Я не чувствовал этого....
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