МВД: Студент ударил коленом в лицо омоновца, заведено дело. Парень говорит, что задел его случайно

Источник материала: Tut.by

Во время акций протеста в Минске 17 октября студент ударил коленом в лицо омоновца, сообщает пресс-служба МВД. Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

По данным милиции, 20-летний брестчанин применил физическую силу в отношении сотрудника ОМОН.

«Инцидент произошел во время пресечения несанкционированной акции: молодой человек ударил сотрудника коленом в лицо, когда тот его задерживал. После этого парень попытался убежать, но не вышло. После задержания парень всячески отрицал причастность к насилию, убеждая, что задел правоохранителя «непреднамеренно», — сказано в сообщении.

На опубликованном ведомством видео парень говорит: «Это было непреднамеренно. Я убегал просто, возможно, я вас задел просто, я об этом не знаю. Я не чувствовал этого. Я просто убегал и упал. Локтем я ударился, когда упал на асфальт — он мне болит. Я считаю, что я не задевал. Если задел, то непреднамеренно».

Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Парню грозит отчисление из вуза и наказание в виде лишения свободы, заявили в МВД.