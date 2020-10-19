|
В Гродно на «Марш мудрости» вышли несколько десятков пенсионеров
19.10.2020 18:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно на «Марш мудрости» вышли несколько десятков пенсионеров,
Несколько десятков гродненских пенсионеров постояли в парке Жилибера, колонной прошли к корпусу ГрГУ — и обратно в парк. За всеми наблюдали люди в штатском.
Около Гродненского облисполкома выстроился кордон из милиции. Когда пенсионеры дошли до перекрестка Социалистической и Ожешко, милиционеры вышли им навстречу из автобуса.
Пенсионеры разошлись. В этот раз обошлось без задержаний.
Неделю назад в Гродно на марш пенсионеров собралось около ста гродненок и гродненцев пожилого возраста.
Такие же марши пенсионеров прошли сегодня в Минске (
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этот раз обошлось без задержаний.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)