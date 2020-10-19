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В Гродно на «Марш мудрости» вышли несколько десятков пенсионеров

19.10.2020 18:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на «Марш мудрости» вышли несколько десятков пенсионеров, сообщает S13.ru.


Несколько десятков гродненских пенсионеров постояли в парке Жилибера, колонной прошли к корпусу ГрГУ — и обратно в парк. За всеми наблюдали люди в штатском.


Около Гродненского облисполкома выстроился кордон из милиции. Когда пенсионеры дошли до перекрестка Социалистической и Ожешко, милиционеры вышли им навстречу из автобуса.


Пенсионеры разошлись. В этот раз обошлось без задержаний.

Неделю назад в Гродно на марш пенсионеров собралось около ста гродненок и гродненцев пожилого возраста. Тогда милиция задерживала участников и журналистов.

Такие же марши пенсионеров прошли сегодня в Минске (аж два — провластный и протестный) и некоторых регионах Беларуси.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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