В ЖК «Мегаполис» неизвестные срезали БЧБ-ленты. Случилась драка, приехал ОМОН (подробности истории)

Источник материала: Tut.by

В жилом комплексе «Мегаполис» в воскресенье вечером случилась потасовка. Неизвестные приехали снимать ленточки во дворе, местные были против. Все закончилось приездом силовиков.



Фото: читатель TUT.BY

Потасовка случилась в жилом комплексе «Мегаполис», что на проспекте Дзержинского. Около 23.00 воскресенья сюда приехали неизвестные в гражданском, они начали срезать бело-красно-белые ленты.

— У них были ножницы в руках, у одного — газовый баллончик, — рассказывает местная жительница Александра.

Люди, приехавшие в «Мегаполис», складывали срезанные ленты в пакеты, объясняли, что наводят порядок и что такое украшение огнеопасно, а еще советовали вешать ленты у себя дома.

Жители жилого комплекса стали выходить во двор. Завязался спор, а потом и драка.

— Они вели себя агрессивно. Некоторые приехавшие мужчины применяли какие-то приемы — просто валили наших местных мужчин. Женщины светили фонарями в лицо, — говорит Александра.

Жители «Мегаполиса» вызвали милицию. Во двор приехали силовики.

— Была милиция, люди в оливковой форме, в балаклавах — приехало пять бусов, — рассказывают местные.

Среди неизвестных, которые приходили срезать ленточки во двор «Мегаполиса», был человек, похожий на Дмитрия Баскова, главу федерации хоккея Беларуси (это обсуждают на видео). TUT.BY дозвонился Дмитрию, но тот не стал отвечать на вопрос, был ли вчера в «Мегаполисе», и, сославшись на занятость, положил трубку.

Вскоре после приезда силовиков люди разошлись.

— Потом эти неизвестные ходили по кварталу, закрашивали наши муралы, на месте слов «Жыве Беларусь» написали краской «За Беларусь» и так далее, — добавила местная жительница Евгения.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова рассказала порталу Onliner.by , что ОМОН выезжал после сообщения о драке во дворе ЖК. Задержанных не было.