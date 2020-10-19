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В Гомеле после 15 суток журналист Денис Якштас вышел из ИВС, ему дали штраф
19.10.2020 21:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Журналист «Сильных Новостей» Денис Якштас после 15 суток ареста получил 20 базовых величин штрафа (540 рублей) и вышел на свободу,
Напомним, 18 октября Денис Якштас так и не вышел на свободу после 15 дней ареста. Оказалось, что в его отношении был начат новый административный процесс. До суда его оставили в ИВС. 19 октября состоялся суд, который дал Денису штраф 20 базовых величин.
Денис и Анна Якштас снимали акции протестов в Гомеле. 3 октября их задержали: Дениса — на остановке, за Анной пришли домой.
Денису тогда суд дал 15 суток. Анну также
9 октября милиционеры снова пришли к Анне и увезли в РОВД, а затем отправили до суда в ИВС, после чего она получила очередной штраф в 20 базовых.
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Денис и Анна Якштас снимали акции протестов в Гомеле. 3 октября их задержали: Дениса - на остановке, за Анной пришли домой.
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