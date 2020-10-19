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В Гомеле после 15 суток журналист Денис Якштас вышел из ИВС, ему дали штраф

19.10.2020 21:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журналист «Сильных Новостей» Денис Якштас после 15 суток ареста получил 20 базовых величин штрафа (540 рублей) и вышел на свободу, сообщают «Сильные Новости».


Напомним, 18 октября Денис Якштас так и не вышел на свободу после 15 дней ареста. Оказалось, что в его отношении был начат новый административный процесс. До суда его оставили в ИВС. 19 октября состоялся суд, который дал Денису штраф 20 базовых величин.

Денис и Анна Якштас снимали акции протестов в Гомеле. 3 октября их задержали: Дениса — на остановке, за Анной пришли домой.

Денису тогда суд дал 15 суток. Анну также признали виновной в участии в акции, но, так как у нее на иждивении двое несовершеннолетних детей — 10 и 13 лет — и суд не может назначить ей «сутки», — ее наказали штрафом в 20 базовых величин.

9 октября милиционеры снова пришли к Анне и увезли в РОВД, а затем отправили до суда в ИВС, после чего она получила очередной штраф в 20 базовых.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Денис и Анна Якштас снимали акции протестов в Гомеле. 3 октября их задержали: Дениса - на остановке, за Анной пришли домой.
 
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