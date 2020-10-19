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Провластный митинг и марш пенсионеров в Минске
20.10.2020 06:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 19 октября на площади Независимости в Минске собрались участники провластного митинга, среди которых были ветераны погранвойск, внутренних войск, сотрудники в форме милиции и МЧС. В это же время возле Красного костела люди собрались на марш пенсионеров, который проходит уже не впервые. Участники марша пенсионеров после сбора двинулись по проспекту Независимости и закончили свое шествие на площади Якуба Коласа. Те, кто собрался на провластный митинг, остались на митинг на площади Независимости, потом колонна отправилась к площади Победы, чтобы возложить цветы. На этом оба митинга завершились. Как они прошли — в фото и видео.
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Днем 19 октября на площади Независимости в Минске собрались участники провластного митинга, среди которых были ветераны погранвойск, внутренних войск, сотрудники...
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