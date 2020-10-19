Провластный митинг и марш пенсионеров в Минске

Источник материала: Tut.by

Днем 19 октября на площади Независимости в Минске собрались участники провластного митинга, среди которых были ветераны погранвойск, внутренних войск, сотрудники в форме милиции и МЧС. В это же время возле Красного костела люди собрались на марш пенсионеров, который проходит уже не впервые. Участники марша пенсионеров после сбора двинулись по проспекту Независимости и закончили свое шествие на площади Якуба Коласа. Те, кто собрался на провластный митинг, остались на митинг на площади Независимости, потом колонна отправилась к площади Победы, чтобы возложить цветы. На этом оба митинга завершились. Как они прошли — в фото и видео.



















Была на марше и Нина Багинская















Пирожки "для наших внуков" принесла Алла, в прошлый раз она уже выходила на марш с пирожками на рушнике



















Некоторые участники провластного митинга сразу после возложения цветов пошли к стоящим неподалеку автобусам. Еще часть небольшими группами разошлась в разные от площади стороны



На площади Якуба Коласа волонтеры встретили участников марша чаем и сладкими угощениями



































































