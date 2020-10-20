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В Минске ищут 11-летнего мальчика
20.10.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
11-летний Сергей Гончаренко около 15.00 19 октября ушел из дома в неизвестном направлении и пропал,
Мальчик живет в Минске по адресу: ул. Каменногорская, д. 10. О местонахождении мальчика до сих пор ничего не известно.
Приметы: рост 148 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волос светло-русый, носит очки (синяя оправа).
Был одет: синяя курка удлиненная (ниже бедра), брюки темные в клетку, темно-синие туфли, серая трикотажная шапка.
Если вы видели ребенка, пожалуйста, позвоните по телефонам ПСО «Ангел»: +375 33 6666 033, +375 33 666 856 либо 102.
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11-летний Сергей Гончаренко около 15.00 19 октября ушел из дома в неизвестном направлении и пропал.
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