В Минске ищут 11-летнего мальчика

Источник материала: Tut.by

11-летний Сергей Гончаренко около 15.00 19 октября ушел из дома в неизвестном направлении и пропал, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».

Мальчик живет в Минске по адресу: ул. Каменногорская, д. 10. О местонахождении мальчика до сих пор ничего не известно.





Приметы: рост 148 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волос светло-русый, носит очки (синяя оправа).

Был одет: синяя курка удлиненная (ниже бедра), брюки темные в клетку, темно-синие туфли, серая трикотажная шапка.

Если вы видели ребенка, пожалуйста, позвоните по телефонам ПСО «Ангел»: +375 33 6666 033, +375 33 666 856 либо 102.