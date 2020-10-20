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Наш протест в полусотне кадров. Фотограф Вадим Замировский рассказывает о белорусской революции из тюремной камеры

20.10.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вадим Замировский не умеет фотографировать удаленно. 69 суток он снимал протест и делал это совершенно искренне. Как фотограф он включается, когда расстояние до его героев ближе, чем близко. Мы знакомы десять лет, из которых дружим — десять лет. Много где были, много где снимали. В полдень минувшей субботы Вадима задержали. Он снимал марш студентов, потом коллегу с Onliner, которую схватили люди в масках, — и в итоге сам оказался в автозаке. Его обвинили в неподчинении силовикам и участии в несанкционированном мероприятии. 15 суток он проведет в ЦИП на Окрестина.

Карточки Замировского — честный ответ на то, что происходит. Он так устроен. Снимает правду. Сейчас он на сутках. Наверное, не самое страшное и не самое приятное, что может приключиться с белорусом в Беларуси в 2020 году. Когда он выйдет, снова можно будет увидеть его на фото коллег. Там, впереди, на расстоянии вытянутой руки. Здесь 56 кадров, рассказывающих о новейшей истории Беларуси. Это фотографии Вадима Замировского.

























































 
 
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