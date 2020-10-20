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Потеплеет ли в ближайшие дни в Барановичах? Прогноз погоды на 20–22 октября

20.10.2020 07:01 — Новости Общества | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Потеплеет ли в ближайшие дни в Барановичах? Прогноз погоды на 20–22 октября

Фото: Диана КОСЯКИНА

Во вторник, 20 октября, ожидается переменная облачность, без осадков, местами слабый туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4..+9 °С, рассказали Intex-press в филиале «Брестоблгидромет» метеостанции Барановичей.

В среду, 21 октября, будет облачно. Ночью и утром возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +5..+7 °С, днём +7..+11 °С.

В четверг, 22 октября, ожидается переменная облачность. Ночью и утром возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днём порывы могут достигать до 12 м/с. Температура воздуха ночью +7..+10 °С, днём +11..+16 °С.

Напомним, что у нас на сайте вы можете посмотреть погоду в Барановичах на ближайшие семь дней.

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По прогнозам специалистов, в городе сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков.
 
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