Потеплеет ли в ближайшие дни в Барановичах? Прогноз погоды на 20–22 октября

Во вторник, 20 октября, ожидается переменная облачность, без осадков, местами слабый туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4..+9 °С, рассказали Intex-press в филиале «Брестоблгидромет» метеостанции Барановичей.

В среду, 21 октября, будет облачно. Ночью и утром возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +5..+7 °С, днём +7..+11 °С.

В четверг, 22 октября, ожидается переменная облачность. Ночью и утром возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днём порывы могут достигать до 12 м/с. Температура воздуха ночью +7..+10 °С, днём +11..+16 °С.