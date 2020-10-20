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Комиссию времени и определения параметров вращения Земли создают в Беларуси

20.10.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт - Sputnik. В Беларуси создадут межотраслевую комиссию времени, частоты и определения параметров вращения Земли, соответствующее постановление Совета министров №594 опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

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Согласно документу, эта комиссия будет постоянно действующий органом, она будет заниматься координацией деятельности, связанной с порядком исчисления времени на территории Беларуси, использованием средств измерения эталонных частот и времени, а также определением параметров вращения Земли.

Комиссию создают в соответствии с законом "Об обеспечении единства измерений". Ее главой станет зампред Госстандарта Дмитрий Барташевич. В состав также войдут представители Белорусского государственного института метрологии, Минсвязи, Вооруженных сил, санэпидслужбы, железной дороги, Белтелерадиокомпании, БГУ и другие.

Данное постановление правительства вступает в силу с 27 ноября.

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Теги: Минск
 
 
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Комиссию планируют создать в соответствии с законом "Об обеспечении единства измерений", в нее войдут представители Госстандарта, Белорусского государственного...
 
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