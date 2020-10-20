ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчину, который поехал в Мосты и пропал, нашли в Литве. Как он туда попал - не понятно

20.10.2020 09:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродненской области разыскивали 59-летнего мужчину, который поехал из своей деревни Минойты в Мосты, но там так и не появился. Через пять дней белоруса обнаружили в Литве, сообщает «Лідская газета».


Станислав Коваленок 15 октября приехал в Лиду, откуда хотел поехать на дизеле до города Мосты — однако сел в автобус и уехал в неизвестном направлении. В тот же день, предположительно, его видели в деревне Липнишки.

В поисках были задействованы сотрудники милиции, а также волонтеры лидского спасательного отряда «Ангел». Как стало известно, житель деревни Минойты сейчас находится в Литве.

— Со слов дочери пропавшего, после перенесенной операции и наркоза у мужчины были провалы в памяти. В тот день, 15 октября, он должен был из Лиды поехать в Мосты. Близкие мужчины предполагают, что он перепутал автобусы и сел на рейс Гродно — Ошмяны. Билета у него не было, поэтому по дороге водитель автобуса высадил его, предположительно, в деревне Липнишки. На следующий день, 16 октября, родственникам сообщили, что пропавший найден и находится на территории соседнего государства — Литвы. По видеозаписи, предоставленной уполномоченными службами, близкие мужчины его опознали. Сейчас он ждет суда, ему вменяется незаконное проникновение на территорию другой страны, — сообщила администратор поисково-спасательного отряда «Ангел» в Лиде Татьяна Жоль.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродненской области разыскивали 59-летнего мужчину, который поехал из своей деревни Минойты в Мосты, но там так и не появился. Через пять дней белоруса обнаружили...
 
Новости дня
Новости общества
 
В офисах и ТЦ Могилева появляется отопление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.10.2020
Mir24.TV Belarus
20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика