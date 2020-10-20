Мужчину, который поехал в Мосты и пропал, нашли в Литве. Как он туда попал - не понятно

Источник материала: Tut.by

В Гродненской области разыскивали 59-летнего мужчину, который поехал из своей деревни Минойты в Мосты, но там так и не появился. Через пять дней белоруса обнаружили в Литве, сообщает «Лідская газета».





Станислав Коваленок 15 октября приехал в Лиду, откуда хотел поехать на дизеле до города Мосты — однако сел в автобус и уехал в неизвестном направлении. В тот же день, предположительно, его видели в деревне Липнишки.

В поисках были задействованы сотрудники милиции, а также волонтеры лидского спасательного отряда «Ангел». Как стало известно, житель деревни Минойты сейчас находится в Литве.

— Со слов дочери пропавшего, после перенесенной операции и наркоза у мужчины были провалы в памяти. В тот день, 15 октября, он должен был из Лиды поехать в Мосты. Близкие мужчины предполагают, что он перепутал автобусы и сел на рейс Гродно — Ошмяны. Билета у него не было, поэтому по дороге водитель автобуса высадил его, предположительно, в деревне Липнишки. На следующий день, 16 октября, родственникам сообщили, что пропавший найден и находится на территории соседнего государства — Литвы. По видеозаписи, предоставленной уполномоченными службами, близкие мужчины его опознали. Сейчас он ждет суда, ему вменяется незаконное проникновение на территорию другой страны, — сообщила администратор поисково-спасательного отряда «Ангел» в Лиде Татьяна Жоль.