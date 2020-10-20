В офисах и ТЦ Могилева появляется отопление

Источник материала: Tut.by

Отопление начали включать с понедельника, 19 октября, в организациях, офисах и торговых центрах Могилева, сообщает «Могилев 4».





Вчера на Могилевское предприятие теплоэнергетики стали массово поступать документы от организаций, необходимые для старта третьего этапа отопительного сезона, сообщила начальник отдела по учету и сбыту тепловой энергии предприятия Лариса Бобр.

Она напомнила, что руководство организаций может самостоятельно принять решение о начале отопительного сезона и обратиться в энергоснабжающую организацию. Необходимо предоставить копию паспорта готовности.

Еще одно условие подключения отопления на объектах третьей очереди — отсутствие задолженности за теплоэнергию.