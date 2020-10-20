В брестских маршрутках может появиться электронная система оплаты проезда (и даже «талончик на час»)

Источник материала: Tut.by

В брестских маршрутках может появиться электронная система оплаты проезда с разным временным интервалом, сообщает «Брестская газета» со ссылкой на «Брестгортранс».



Фото: Брестская газета

В Бресте систему электронной оплаты проезда в городских автобусах и троллейбусах внедрили еще в 2018 году. Тогда появилось приложение Tix, которое функционирует до сих пор. Полгода назад оплата проезда в общественном транспорте города стала доступна и через приложение «Оплати».

Как рассказали в «Брестготрансе», «реализация электронных проездных билетов составляет более 5% от всех реализованных разовых проездных билетов через стационарные торговые точки».

Например, за сентябрь этого года через приложение «Оплати» продали около 36 тысяч билетов на проезд — это 3% от всех проданных. Через приложение Tix в этом же месяце куплено около 20 тысяч билетов — это 2% от всех реализованных.

В целом через стационарные торговые точки за сентябрь этого года «Брестгортранс» продал 1 миллион талончиков, 7 тысяч декадных проездных и более 9 тысяч проездных билетов на месяц.

Компания-разработчик приложения «Оплати» планирует выйти на 10% от продажи всех билетов на городской транспорт в городе. В будущем сервис может помочь отслеживать безбилетников, а также внедрять разные тарифы на проезд. Например, в планах — ввести часовой билет на проезд, который будет действителен ровно 60 минут с момента покупки билета, сколько бы раз пассажир ни пересаживался в этот промежуток времени.