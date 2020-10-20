|
Вечером в «восьмом» микрорайоне Могилева задержали группу людей, которые фотографировались с БЧБ
20.10.2020 10:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Около 21.10 в понедельник, 19 октября, в Могилеве задержали 9 жителей микрорайона, который в народе называется «Восьмой». Об этом
Причиной задержания, по предположениям, стало с фотографирование с национальной символикой. Всех доставили в Ленинский РОВД. Правозащитникам известно, что спустя некоторое время в РОВД прибыла скорая и забрала одного человека. Еще одного человека отпустили.
Правозащитники сообщают, что семерых после РОВД отвезли в изолятор временного содержания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семерых после РОВД отвезли в изолятор временного содержания.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)