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Вечером в «восьмом» микрорайоне Могилева задержали группу людей, которые фотографировались с БЧБ

20.10.2020 10:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около 21.10 в понедельник, 19 октября, в Могилеве задержали 9 жителей микрорайона, который в народе называется «Восьмой». Об этом сообщают правозащитники.


Причиной задержания, по предположениям, стало с фотографирование с национальной символикой. Всех доставили в Ленинский РОВД. Правозащитникам известно, что спустя некоторое время в РОВД прибыла скорая и забрала одного человека. Еще одного человека отпустили.

Правозащитники сообщают, что семерых после РОВД отвезли в изолятор временного содержания.

 
Теги: Могилев
 
 
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