Вечером в «восьмом» микрорайоне Могилева задержали группу людей, которые фотографировались с БЧБ

Источник материала: Tut.by

Около 21.10 в понедельник, 19 октября, в Могилеве задержали 9 жителей микрорайона, который в народе называется «Восьмой». Об этом сообщают правозащитники.





Причиной задержания, по предположениям, стало с фотографирование с национальной символикой. Всех доставили в Ленинский РОВД. Правозащитникам известно, что спустя некоторое время в РОВД прибыла скорая и забрала одного человека. Еще одного человека отпустили.

Правозащитники сообщают, что семерых после РОВД отвезли в изолятор временного содержания.