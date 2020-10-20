Милиция ищет администраторов «Пинск для жизни чат». У четверых пинчан изъяли всю технику

Источник материала: Tut.by

Милиция провела осмотры с описью имущества у четверых жителей Пинска. Все они раньше были администраторами телеграм-канала «Пинск для жизни чат», а также имели отношение к инициативной группе Светланы Тихановской. Во время осмотра у пинчан изъяли всю технику, а также потребовали пароли от телефонов и ноутбуков, сообщает «Белсат» .



Юлия Трусило и Вячеслав Перец. Фото предоставлено Белсату

16 октября милиция провела осмотр с изъятием техники по месту регистрации Вячеслава Перца, у доверенного лица Светланы Тихановской Валерия Романовича, у члена инициативной группы Олега Дедерко. Также приходили и к волонтеру Анатолию Чешуину, но в квартиру попасть не смогли. На осмотр помещений в милиции имелась санкция прокурора Пинска Руслана Кравчука.

«Милиционеры пришли к моей матери в 7 утра 16 октября и начали пересматривать все шкафы. В итоге забрали системный блок, которым никто не пользовался лет 10, и ноутбук сестры. Матери 66 лет, конечно, ей было трудно разобраться, что они от нее хотят. Никаких прав она не знает и документов у них не спросила», — описывает ситуацию Вячеслав Перец.

Вячеслав Перец во время избирательной кампании был членом инициативной группы Светланы Тихановской в Пинске. Его жена — Юлия Трусило — была волонтером. Вместе они собирали подписи за выдвижение Тихановской. Примерно в это время в Пинске появился телеграм-канал «Пинск для жизни чат». Молодым людям предложили администрировать этот канал, то есть — удалять сообщения с бранью и с призывом к каким-то радикальным мерам. Этим Вячеслав и Юля и занимались. Сначала с каналом, который насчитывал 100 подписчиков, сотрудничали 7 таких администраторов.

По мнению Вячеслава, нынешние осмотры с изъятием техники напрямую связаны с телеграм-каналом «Пинск для жизни чат». Еще 17 июля Вячеслава и его жену Юлию вызвали в прокуратуру. Их предупредили, что как они администраторы канала будут нести персональную ответственность. После разговора Вячеслав и Юлия отказались от статуса администраторов и стали обычными подписчиками. Перед 9 августа в «Пинск для жизни чат» было около 3 тыс. подписчиков, после выборов их число возросло втрое.

«Как мы поняли, милиция изымает технику, чтобы найти нынешних администраторов телеграм-канала „Пинск для жизни чат“. Сейчас функции администраторов выполняют много людей, но, насколько мне известно, все они находятся за границей. Кто это, мы не знаем», — говорит Юлия Трусило.