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В Витебске за мирные акции осудили бывшую массажистку национальной сборной по лыжам
20.10.2020 10:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Октябрьского района Витебска 19 октября оштрафовал Анну Рощинскую — кандидата в мастера спорта, бывшую массажистку сборной Беларуси по лыжным гонкам — за участие в мирных митингах 13 и 20 сентября (статья 23.34 КоАП). Девушка получила штраф в 12 базовых (324 рубля),
Дело слушал судья Илья Белоус. Интересы Анны Рощинской защищал адвокат.
По протоколу милиции, Анна «принимала активное участие» в несанкционированных митингах, которые прошли в Витебске 13 и 20 сентября. Доказательствами в материалах дела стали видеозаписи сотрудников милиции и рапорт замначальника отдела охраны правопорядка и профилактики Первомайского РОВД Витебска Вадима Склименка.
— Эти видео ничего не доказывают. Просто люди идут — и все. У меня не было флага, я не кричала и не хлопала в ладоши, — отметила на суде Анна.
Однако судья признал девушку виновной и оштрафовал на 12 базовых величин (324 рубля). Она собирается обжаловать решение в областном суде.
Анна Рощинская — кандидат в мастера спорта, работала массажисткой в национальной сборной Беларуси по лыжным гонкам. Сейчас получает второе высшее образование.
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По протоколу милиции, Анна Рощинская «принимала активное участие» в несанкционированных митингах, которые прошли в Витебске 13 и 20 сентября.
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