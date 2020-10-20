В Витебске за мирные акции осудили бывшую массажистку национальной сборной по лыжам

Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Витебска 19 октября оштрафовал Анну Рощинскую — кандидата в мастера спорта, бывшую массажистку сборной Беларуси по лыжным гонкам — за участие в мирных митингах 13 и 20 сентября (статья 23.34 КоАП). Девушка получила штраф в 12 базовых (324 рубля), сообщает «Віцебская вясна».



Анна Рощинская. Фото: «Віцебская вясна»

Дело слушал судья Илья Белоус. Интересы Анны Рощинской защищал адвокат.

По протоколу милиции, Анна «принимала активное участие» в несанкционированных митингах, которые прошли в Витебске 13 и 20 сентября. Доказательствами в материалах дела стали видеозаписи сотрудников милиции и рапорт замначальника отдела охраны правопорядка и профилактики Первомайского РОВД Витебска Вадима Склименка.

— Эти видео ничего не доказывают. Просто люди идут — и все. У меня не было флага, я не кричала и не хлопала в ладоши, — отметила на суде Анна.

Однако судья признал девушку виновной и оштрафовал на 12 базовых величин (324 рубля). Она собирается обжаловать решение в областном суде.

Анна Рощинская — кандидат в мастера спорта, работала массажисткой в ​​национальной сборной Беларуси по лыжным гонкам. Сейчас получает второе высшее образование.