«Первое время мы скрывали наши отношения». Истории пар, которых свели родители

Источник материала: Tut.by

Пытались ли ваши родители когда-нибудь познакомить вас с замечательным сыном маминой подруги, который как раз расстался с девушкой? Или с очаровательной дочерью соседей сверху, которая еще не замужем? Знакомо? Чаще всего такие знакомства заканчиваются ничем. Однако у наших героев финалом такого знакомства стала… свадьба! Пары, чье знакомство состоялось благодаря родителям, рассказали нам о первом впечатлении, неловкостях, забавных семейных историях и дружбе между семьями.