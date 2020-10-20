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«Первое время мы скрывали наши отношения». Истории пар, которых свели родители
20.10.2020 10:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пытались ли ваши родители когда-нибудь познакомить вас с замечательным сыном маминой подруги, который как раз расстался с девушкой? Или с очаровательной дочерью соседей сверху, которая еще не замужем? Знакомо? Чаще всего такие знакомства заканчиваются ничем. Однако у наших героев финалом такого знакомства стала… свадьба! Пары, чье знакомство состоялось благодаря родителям, рассказали нам о первом впечатлении, неловкостях, забавных семейных историях и дружбе между семьями.
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«Когда мы встретились - ожидание и реальность не совпали. Совершенно. И я не понимала, зачем мамы пытались нас свести».
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