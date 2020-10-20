«Живу в темноте - это страшно». Слепая женщина - о страхах и жизни без зрения

Источник материала: Tut.by

В детстве у Татьяны было хорошее зрение, но со временем оно стало ухудшаться. В 18 лет девушка обратилась к врачам, ей поставили диагноз «катаракта» и предложили операцию, но стало только хуже — Татьяна потеряла зрение. Она до сих пор вспоминает тот страшный момент, когда буквально за минуту ее глаза перестали видеть мир вокруг. Таня говорит, что в детстве никогда не боялась темноты, а теперь живет в ней — и это очень страшно. Она рассказала нам о том, чего больше всего боится в жизни, а еще о своих мечтах и желании быть счастливой, несмотря ни на какие страхи.

Благодарим арт-пространство MAF за помощь в организации съемок.