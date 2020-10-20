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«Живу в темноте - это страшно». Слепая женщина - о страхах и жизни без зрения
20.10.2020 11:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В детстве у Татьяны было хорошее зрение, но со временем оно стало ухудшаться. В 18 лет девушка обратилась к врачам, ей поставили диагноз «катаракта» и предложили операцию, но стало только хуже — Татьяна потеряла зрение. Она до сих пор вспоминает тот страшный момент, когда буквально за минуту ее глаза перестали видеть мир вокруг. Таня говорит, что в детстве никогда не боялась темноты, а теперь живет в ней — и это очень страшно. Она рассказала нам о том, чего больше всего боится в жизни, а еще о своих мечтах и желании быть счастливой, несмотря ни на какие страхи.
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Татьяна потеряла зрение в 18 лет. Она до сих пор вспоминает тот страшный момент, когда буквально за минуту ее глаза перестали видеть мир вокруг.
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