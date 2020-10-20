«Попросили показать рюкзак и смартфон». Парень по дороге с работы в темноте наткнулся на людей в балаклавах

Источник материала: Tut.by

Гомельчане — даже те, кто не ходит на акции протестов, — теперь постоянно встречаются с людьми в балаклавах. Причем произойти это может в самый неожиданный момент. Гомельчанин Влад (имя молодой человек попросил изменить), например, уверяет, что его остановили по дороге с работы — и неожиданно проверили содержимое рюкзака и смартфона.





Дело было в спальном микрорайоне «Шведская горка» в Гомеле. Влад поздно вечером возвращался домой с работы. На улице — ни души. Неожиданно на дороге показался синий тонированный микроавтобус, из него выскочили двое в черном и балаклавах и с фонариком. Еще двое остались сидеть в машине.

Неизвестные в черной форме не представились, стали задавать молодому человеку вопросы: откуда идет? почему так поздно? имеется ли него оружие? Затем потребовали показать содержимое рюкзака и карманов, а потом — продемонстрировать последние фото в телефоне. Влад не сопротивлялся и выполнил требования незнакомцев. Те, просмотрев все, пожелали ему хорошего вечера и отпустили.

— Сначала я чувствовал себя спокойно: был уверен, что для моего задержания никаких оснований нет. Но уже потом, когда отошел от них, стало не по себе. Какие-то крепкие ребята в черном в темноте тебя «обыскивают» — это как? С одной стороны, мне скрывать нечего, но с другой — вообще, кто они?

Парень говорит, что общались незнакомцы достаточно вежливо, но неизвестно, как бы все повернулось, откажись он показать, например, смартфон.

В УВД Гомельского облисполкома рассказали, что это — «обычная практика в работе милиционеров» и «нет повода для беспокойства».

— Сотрудники милиции по роду своей деятельности не только имеют право, но и обязаны в рамках служебной необходимости обращать внимание на людей в ночное время и в случае необходимости производить личный досмотр их ручной клади. Если остановили человека, возможно, он вызвал некоторые подозрения у сотрудников. Радует, что они не подтвердились, — говорят в УВД.

Мы уже рассказывали , что по закону каждый гражданин обязан подчиняться законным требованиям правоохранительных органов. В случае неподчинения его могут привлечь к административной ответственности по ст. 23.4 КоАП РБ «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

Вместе с тем в законодательстве Беларуси не прописана обязанность гражданина предоставлять сотрудникам органов внутренних дел пароль от своего мобильного телефона или его содержимое. Более того, такое требование идет вразрез с гарантированным ст. 28 Конституции правом каждого на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на честь и достоинство.

То есть, сотрудник милиции при подозрении лица в совершении преступления или административного правонарушения вправе потребовать от него паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, — но не мобильный телефон