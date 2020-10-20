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«Попросили показать рюкзак и смартфон». Парень по дороге с работы в темноте наткнулся на людей в балаклавах
20.10.2020 11:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гомельчане — даже те, кто не ходит на акции протестов, — теперь постоянно встречаются с людьми в балаклавах. Причем произойти это может в самый неожиданный момент. Гомельчанин Влад (имя молодой человек попросил изменить), например, уверяет, что его остановили по дороге с работы — и неожиданно проверили содержимое рюкзака и смартфона.
Дело было в спальном микрорайоне «Шведская горка» в Гомеле. Влад поздно вечером возвращался домой с работы. На улице — ни души. Неожиданно на дороге показался синий тонированный микроавтобус, из него выскочили двое в черном и балаклавах и с фонариком. Еще двое остались сидеть в машине.
Неизвестные в черной форме не представились, стали задавать молодому человеку вопросы: откуда идет? почему так поздно? имеется ли него оружие? Затем потребовали показать содержимое рюкзака и карманов, а потом — продемонстрировать последние фото в телефоне. Влад не сопротивлялся и выполнил требования незнакомцев. Те, просмотрев все, пожелали ему хорошего вечера и отпустили.
— Сначала я чувствовал себя спокойно: был уверен, что для моего задержания никаких оснований нет. Но уже потом, когда отошел от них, стало не по себе. Какие-то крепкие ребята в черном в темноте тебя «обыскивают» — это как? С одной стороны, мне скрывать нечего, но с другой — вообще, кто они?
Парень говорит, что общались незнакомцы достаточно вежливо, но неизвестно, как бы все повернулось, откажись он показать, например, смартфон.
В УВД Гомельского облисполкома рассказали, что это — «обычная практика в работе милиционеров» и «нет повода для беспокойства».
— Сотрудники милиции по роду своей деятельности не только имеют право, но и обязаны в рамках служебной необходимости обращать внимание на людей в ночное время и в случае необходимости производить личный досмотр их ручной клади. Если остановили человека, возможно, он вызвал некоторые подозрения у сотрудников. Радует, что они не подтвердились, — говорят в УВД.
Мы уже
Вместе с тем в законодательстве Беларуси не прописана обязанность гражданина предоставлять сотрудникам органов внутренних дел пароль от своего мобильного телефона или его содержимое. Более того, такое требование идет вразрез с гарантированным ст. 28 Конституции правом каждого на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на честь и достоинство.
То есть, сотрудник милиции при подозрении лица в совершении преступления или административного правонарушения вправе потребовать от него паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, — но не мобильный телефон
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«Попросили показать рюкзак и смартфон». Парень по дороге с работы в темноте наткнулся на людей в балаклавах
Дело было в спальном микрорайоне «Шведская горка» в Гомеле. Влад поздно вечером возвращался домой с работы. На улице - ни души. Неожиданно на дороге показался синий...
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