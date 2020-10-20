В Гродно откроются ранее закрытые в Минске магазины Reserved, Sinsay, House, Cropp и Mohito. Рассказываем когда

Источник материала: Tut.by

Один из крупнейших fashion-ритейлеров Центральной и Восточной Европы, польский производитель одежды компания LPP, напрямую выходит на рынок Беларуси. Открытие магазинов Reserved, Sinsay, House, Cropp и Mohito запланировано на весну в торгово-развлекательном комплексе Triniti в Гродно.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

— Договор уже подписан. Сейчас мы на стадии проектирования и уже осенью заходим на финальную отделку наших торговых помещений. Такое масштабное партнерство компании LPP и регионального торгового центра — беспрецедентно для местного рынка. Цены будут сопоставимы с ценами на аналогичные бренды в Литве и Польше, — рассказал директор по экспансии и инвестициям компании LPP Ян Грунт.

Магазины компании LPP в ТРК Triniti будут представлены в новом формате. Общая площадь торговых помещений составит более 5,5 тыс. м2. Новые коллекции будут поступать в Беларусь одновременно с другими странами.

Как рассказали в ТРК Triniti, бренды компании LPP откроются во второй части объекта. Кстати, торгово-развлекательный центр уже полностью сдан в эксплуатацию. Со временем здесь должны появиться пятизальный кинотеатр сети Silver Screen, семейно-развлекательный центр «Йети и Дети», а также большой фудкорт.

Напомним, в середине ноября 2019 года в Минске закрылись все магазины, которые работали по франшизе компании LPP: Sinsay, Mohito, Cropp, House, Reserved.

В Гродно магазин House закрылся в августе этого года

Представители белорусских компаний, которые занимались развитием торговых точек, говорили о том, что терпят убытки. Польская сторона не стала выкупать открытые по всем условиям франшизы магазины. Дальше поляки были заинтересованы развивать свои бренды самостоятельно.