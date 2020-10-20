Что происходит в Беларуси 20 октября

Источник материала: Tut.by

Адвокат Антон Гашинский рассказал подробности изменения меры пресечения политтехнологу Виталию Шклярову: он сейчас под подпиской о невыезде, находится в Минске и уже встретился со своей мамой. Эти и другие события дня — в нашем онлайне.





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