|
Что происходит в Беларуси 20 октября
20.10.2020 11:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Адвокат Антон Гашинский рассказал подробности изменения меры пресечения политтехнологу Виталию Шклярову: он сейчас под подпиской о невыезде, находится в Минске и уже встретился со своей мамой. Эти и другие события дня — в нашем онлайне.
Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем в вашем городе — пишите нам в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокат Антон Гашинский рассказал подробности изменения меры пресечения политтехнологу Виталию Шклярову: он сейчас под подпиской о невыезде, находится в Минске и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)