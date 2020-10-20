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Открытие новой ветки метро: какие изменения ждут наземный транспорт Минска

20.10.2020 12:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНС, 20 окт – Sputnik. С предстоящим пуском первого участка третей линии метрополитена будут скорректированы и маршруты наземного транспорта, но серьезных изменений ожидать не стоит, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, приуроченной ко Дню автомобилиста, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГП "Столичный транспорт и связь" Александр Каптюх.

"Все-таки первый пусковой участок третей линии, состоящий из четырех станций, в центре города. Серьезных изменений в реорганизацию общественного транспорта это не принесет", - уточнил Каптюх.

© Sputnik / Виктор Толочко
Проездные на общественный транспорт на 3, 7 и 25 поездок появятся в Минске

Такой ощутимых изменений, как это было при продлении второй линии метрополитена до Каменной горки или первой до Малиновки, не будет. По словам Каптюха, сейчас концепция и схема новых возможных маршрутов разработана и обсуждается в Мингорисполкоме. При этом транспортники предлагают не применять радикальных мер, пока не увидят перераспределение пассажиропотоков на практике, и лишь с учетом этого вносить корректировки в маршруты наземного транспорта.

Напомним, что в Минске в этом году было открыто девять новых маршрутов городского транспорта: восемь автобусных и один троллейбусный. Связано это с развитием новых жилых районов. Сегодня в столице работает 199 маршрутов автобусов, 8 электробусов, 89 - троллейбусов, 8 трамваев, и пока еще две линии метрополитена. Кроме того, маршрутные такси ездят в городе по 43 маршрутам. В час пик в городе работает 1115 автобусов, 608 троллейбусов, 98 трамваем, в непиковое время до 44% общественного транспорта отправляется на депо.

Проезд не подорожает

По словам заместителя генерального директора предприятия "Минсктранс" Виктора Тозика, в ближайшее время стоимость проезда в Минске не изменится. Сейчас пассажиры возмещают затраты на поездку лишь на 44-46%.

В последний раз плата за проезд в общественном транспорте Минска поднимался 26 декабря прошлого года на 0,5 копеек. Сейчас поездка на наземном транспорте обойдется в 65 копеек, в метро – 70.

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Теги: Минск
 
 
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Ощутимые корректировки в маршруты наземного транспорта планируют вносить после того, как увидятся на практике перераспределение пассажиропотоков.
 
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