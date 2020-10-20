|
Заявление в милицию на комиссию из сотрудников МАЗ, разговоры которых попали в сеть, поступило еще в августе
20.10.2020 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В редакцию TUT.BY
Большинство членов комиссии участка № 70 — работники прессово-кузовного завода МАЗа, люди опытные: до этого уже работали на выборах. Возглавлял комиссию главный технолог Владимир Усачев, он — главное действующее лицо записи разговора, также можно слышать реплики председателя профсоюзной ячейки завода Галины Конопляник. Владимир Николаевич отказался прокомментировать запись, Галины Викторовны на рабочем месте не было, она была в отпуске, комментарий от руководства и пресс-службы МАЗ также пока не поступил, но подлинность записи TUT.BY подтвердили несколько членов комиссии, которые присутствовали при разговоре.
Перечислим всех членов
Начинается запись со слов: «А на улице толпа». Еще до закрытия избирательных участков, а их в ДК МАЗ разместилось несколько, избиратели стали собираться у входа, чтобы узнать итоги выборов: по закону, комиссия должна вывесить итоговый протокол. Однако вскоре прибыл ОМОН, людей задерживали, не дождавшись 20.00. Членов комиссии, по словам очевидцев, ночью централизованно вывозили на автобусе в сопровождении правоохранителей.
В опубликованной записи (полную расшифровку можно почитать
— Один из членов комиссии открывал окно, чтобы люди слышали, что они не соглашаются, — говорит TUT.BY один из очевидцев. — Но потом это заметили, и окно закрыли. Членов комиссии вывезли на автобусе, уже ночь была, в сопровождении силовиков. А людей, которые пришли посмотреть на протокол, разогнали, были и задержанные.
Как выяснилось, вопросы к работе комиссии на участке № 70 были еще во время досрочного голосования. Независимые наблюдатели писали заявление в РУВД Заводского района о том, что подсчеты наблюдателей и комиссии отличаются, просили провести проверку по факту фальсификации. Но заявление из милиции перенаправили в Заводскую районную комиссию по выборам президента, и вот что там ответили (копии документов есть в редакции):
— В соответствии с ч.5 и 6 ст. 55 Избирательного кодекса количество избирателей, получившие бюллетени, устанавливается по списку избирателей. Визуальный подсчет количества избирателей, принявших участие в голосовании, на который вы (наблюдатели в своем заявлении — Прим. TUT.BY) ссылаетесь, не имеет правового значения, поскольку не предусмотрен избирательным законодательством.
Ответ датирован 14 августа, в документе отмечается, что 9 августа участковая комиссия прекратила свои полномочия, поэтому проверить информацию, изложенную в заявлении наблюдателей не представляется возможным.
Такие же жалобы писали наблюдатели и на действия комиссии на 72-м участке, который также расположился в ДК МАЗ, однако и на их обращения пришел ответ, что нарушений не установлено. Итоговый протокол голосования не вывесили и на этом участке.
Тогда наблюдатели и избиратели подали коллективную жалобу в Генеральную прокуратуру, оттуда заявление передали в Центризбирком. Председатель ЦИК Лидия Ермошина в ответе пояснила, что если комиссии и не вывесили протоколы, то это нарушение «имеет процедурный характер и не влияет на голосование на участке».
— Принять какие-либо меры в настоящее время не представляется возможным, — указано в ответе Центральной избирательной комиссии за 21 сентября. — Иного механизма ознакомления наблюдателей и избирателей с протоколами о результатах голосования, кроме как вывешивание копий этих протоколов, законодательство не устанавливает. Участковые и территориальные комиссии по завершению выборов прекратили свои полномочия. Центральная комиссия указанными протоколами или их копиями не располагает, поскольку в ЦИК они не предоставляются.
Это не первый случай, когда в СМИ попадает запись обсуждения итогового протокола на выборах-2020. Ранее был
Напомним, фальсификация выборов — уголовное преступление, за это грозит до 5 лет лишения свободы (ст. 192 УК).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заявление в милицию на комиссию из сотрудников МАЗ, разговоры которых попали в сеть, поступило еще в августе
В Центризбиркоме TUT.BY прокомментировали, что заявлений по данному участку не было и что проверка не проводится. На самом деле заявление в милицию на действия...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)