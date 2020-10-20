Заявление в милицию на комиссию из сотрудников МАЗ, разговоры которых попали в сеть, поступило еще в августе

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY прислали аудио , на котором члены участковой избирательной комиссии № 70 в Минске обсуждают, подписывать ли итоговый протокол голосования. Многие были возмущены, что в документе указали цифры, которые сильно отличаются от реальных: «Как глядеть людям в глаза? Как спать после такого?». На это председатель заявляет, что надо «себя пересилить, но подписать». В Центризбиркоме TUT.BY говорили, что заявлений по данному участку не было и что проверка не проводится. На самом деле заявление в милицию на действия комиссии независимые наблюдатели написали еще в августе, дальше были обращения в прокуратуру, которые перенаправили в ЦИК, однако нарушений в действиях комиссии тогда не нашли.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Большинство членов комиссии участка № 70 — работники прессово-кузовного завода МАЗа, люди опытные: до этого уже работали на выборах. Возглавлял комиссию главный технолог Владимир Усачев, он — главное действующее лицо записи разговора, также можно слышать реплики председателя профсоюзной ячейки завода Галины Конопляник. Владимир Николаевич отказался прокомментировать запись, Галины Викторовны на рабочем месте не было, она была в отпуске, комментарий от руководства и пресс-службы МАЗ также пока не поступил, но подлинность записи TUT.BY подтвердили несколько членов комиссии, которые присутствовали при разговоре.

Перечислим всех членов участковой комиссии № 70 : Гомза Александр Николаевич, Дерех Марина Николаевна, Козлов Эдуард Викторович, Конопляник Галина Викторовна, Коршун Галина Ивановна, Малиновская Татьяна Николаевна, Манцивода Анна Леонидовна, Мехедко Игорь Александрович, Мицкевич Алена Алексеевна, Нестер Ольга Андреевна, Нестерович Андрей Александрович, Осипчик Сергей Михайлович, Пинязик Татьяна Фёдоровна, Тарасевич Анатолий Степанович, Усачёв Владимир Николаевич.

Начинается запись со слов: «А на улице толпа». Еще до закрытия избирательных участков, а их в ДК МАЗ разместилось несколько, избиратели стали собираться у входа, чтобы узнать итоги выборов: по закону, комиссия должна вывесить итоговый протокол. Однако вскоре прибыл ОМОН, людей задерживали, не дождавшись 20.00. Членов комиссии, по словам очевидцев, ночью централизованно вывозили на автобусе в сопровождении правоохранителей.

В опубликованной записи (полную расшифровку можно почитать по ссылке ) председатель комиссии уговаривает коллег подписать протокол с нужными цифрами. Те сначала не соглашались, но в итоге протокол был подписан. Однако избиратели окончательные цифры не увидели, хотя собрались у входа в Дом культуры.



Иллюстративный снимок. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Один из членов комиссии открывал окно, чтобы люди слышали, что они не соглашаются, — говорит TUT.BY один из очевидцев. — Но потом это заметили, и окно закрыли. Членов комиссии вывезли на автобусе, уже ночь была, в сопровождении силовиков. А людей, которые пришли посмотреть на протокол, разогнали, были и задержанные.

Как выяснилось, вопросы к работе комиссии на участке № 70 были еще во время досрочного голосования. Независимые наблюдатели писали заявление в РУВД Заводского района о том, что подсчеты наблюдателей и комиссии отличаются, просили провести проверку по факту фальсификации. Но заявление из милиции перенаправили в Заводскую районную комиссию по выборам президента, и вот что там ответили (копии документов есть в редакции):

— В соответствии с ч.5 и 6 ст. 55 Избирательного кодекса количество избирателей, получившие бюллетени, устанавливается по списку избирателей. Визуальный подсчет количества избирателей, принявших участие в голосовании, на который вы (наблюдатели в своем заявлении — Прим. TUT.BY) ссылаетесь, не имеет правового значения, поскольку не предусмотрен избирательным законодательством.

Ответ датирован 14 августа, в документе отмечается, что 9 августа участковая комиссия прекратила свои полномочия, поэтому проверить информацию, изложенную в заявлении наблюдателей не представляется возможным.

Такие же жалобы писали наблюдатели и на действия комиссии на 72-м участке, который также расположился в ДК МАЗ, однако и на их обращения пришел ответ, что нарушений не установлено. Итоговый протокол голосования не вывесили и на этом участке.



Лидия Ермошина Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Тогда наблюдатели и избиратели подали коллективную жалобу в Генеральную прокуратуру, оттуда заявление передали в Центризбирком. Председатель ЦИК Лидия Ермошина в ответе пояснила, что если комиссии и не вывесили протоколы, то это нарушение «имеет процедурный характер и не влияет на голосование на участке».

— Принять какие-либо меры в настоящее время не представляется возможным, — указано в ответе Центральной избирательной комиссии за 21 сентября. — Иного механизма ознакомления наблюдателей и избирателей с протоколами о результатах голосования, кроме как вывешивание копий этих протоколов, законодательство не устанавливает. Участковые и территориальные комиссии по завершению выборов прекратили свои полномочия. Центральная комиссия указанными протоколами или их копиями не располагает, поскольку в ЦИК они не предоставляются.

Это не первый случай, когда в СМИ попадает запись обсуждения итогового протокола на выборах-2020. Ранее был опубликован разговор членов избирательной комиссии в Витебске с главой Октябрьского района Сергеем Сташевским. На встрече с членами комиссии участка № 25 он заставляет их переписать протокол, чтобы у кандидата Тихановской осталось всего 20%, хотя именно она победила на этом участке. «Почему это надо делать нашими руками? Как нам смотреть в глаза людям?» — сокрушались учителя, которые были членами комиссии. Известно, что после публикации Сергей Сташевский ушел со своей должности , однако уголовное дело по данному факту возбуждено не было.

Напомним, фальсификация выборов — уголовное преступление, за это грозит до 5 лет лишения свободы (ст. 192 УК).