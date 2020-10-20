ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В трех высших учебных заведениях сменили ректоров

20.10.2020 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В двух столичных и одном брестском высшем учебном заведении сегодня поменялось руководство. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

В МГЛУ ректором назначена Наталья Лаптева (до этого возглавляла факультет немецкого языка), в БГУКИ — Наталья Карчевская (была первым замминистра культуры), БрГТУ — Александр Баханович (экс-проректор по учебной работе БНТУ)

— В последнее время к вузовской жизни приковано немало внимания. И, надо полагать, кадровые решения президент принял с целью навести там порядок, — объяснил «Пул Первого» смену руководства.

(дополняется)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«В последнее время к вузовской жизни приковано немало внимания. И, надо полагать, кадровые решения президент принял с целью навести там порядок», - объяснил «Пул...
 
Новости дня
Новости общества
 
Знаменитого Змея Змагарыча в Уручье перекрасили в красно-зеленый
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.10.2020
Mir24.TV Belarus
20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика