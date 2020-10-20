В трех высших учебных заведениях сменили ректоров

Источник материала: Tut.by

В двух столичных и одном брестском высшем учебном заведении сегодня поменялось руководство. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

В МГЛУ ректором назначена Наталья Лаптева (до этого возглавляла факультет немецкого языка), в БГУКИ — Наталья Карчевская (была первым замминистра культуры), БрГТУ — Александр Баханович (экс-проректор по учебной работе БНТУ)

— В последнее время к вузовской жизни приковано немало внимания. И, надо полагать, кадровые решения президент принял с целью навести там порядок, — объяснил «Пул Первого» смену руководства.

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