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В трех высших учебных заведениях сменили ректоров
20.10.2020 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В двух столичных и одном брестском высшем учебном заведении сегодня поменялось руководство. Об этом
В МГЛУ ректором назначена Наталья Лаптева (до этого возглавляла факультет немецкого языка), в БГУКИ — Наталья Карчевская (была первым замминистра культуры), БрГТУ — Александр Баханович (экс-проректор по учебной работе БНТУ)
— В последнее время к вузовской жизни приковано немало внимания. И, надо полагать, кадровые решения президент принял с целью навести там порядок, — объяснил «Пул Первого» смену руководства.
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«В последнее время к вузовской жизни приковано немало внимания. И, надо полагать, кадровые решения президент принял с целью навести там порядок», - объяснил «Пул...
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