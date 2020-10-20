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Знаменитого Змея Змагарыча в Уручье перекрасили в красно-зеленый

20.10.2020 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Уручье знаменитого Змея Горыныча снова перекрасили. Около двух месяцев скульптура в сквере была бело-красной. С такой расцветки началась вторая жизнь и скульптуры, и зеленой зоны в микрорайоне. Сегодня ночью дракон стал красно-зеленым.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Когда-то здесь был благоустроенный сквер с комплексом детских фигур. Кроме Горыныча есть Жар-птица, Лягушка — кое-где скульптуры сейчас обломаны, — рассказывал TUT.BY 32-летний местный житель Андрей. — В детстве моем эта площадка была популярным местом для игр, здесь было уютно. У нас даже была легенда, что если миллион детей залезет на Дракона, то он взлетит.

Еще в августе уручский дракон был унылым серо-зеленым, не очень досмотренным. Но после выборов местные его перекрасили и стали проводить концерты в зеленой зоне. Коммунальники скульптуру не трогали, больше того, у жителей родилась инициатива по развитию территории, которую в ЖКХ Первомайского района готовы поддерживать.

Сегодня появились свежие фото — Змей Змагарыч, как его прозвали местные, стал красно-зеленым. Жители пока не знают, чья это работа, но участникам чата микрорайона новая расцветка не по душе.


Фото: читатель TUT.BY

Фото: читатель TUT.BY

Урбанистка Надежда Царенок, которая помогает жителям развить сквер, удивилась, что цвет дракона изменился. Она говорит, что диалог с коммунальниками ведется.

— Жители представили концепцию, что хотят видеть в этой зеленой зоне и даже на прилегающих дворовых территориях. Ходили с предложениями в ЖКХ — они обсуждаются, там не против инициативы, если сами жители будут как-то помогать финансово.

Активные местные жители пробовали официально согласовать бело-красную расцветку с ЖКХ Первомайского района, но какой пришел ответ — пока неизвестно. Когда у TUT.BY появятся подробности от коммунальников, дополним эту заметку.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

 
 
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В Уручье знаменитого Змея Горыныча снова перекрасили. Около двух месяцев скульптура в сквере была бело-красной. С новой БЧБ-расцветки началась вторая жизнь и...
 
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