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Знаменитого Змея Змагарыча в Уручье перекрасили в красно-зеленый
20.10.2020 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Уручье знаменитого Змея Горыныча снова перекрасили. Около двух месяцев скульптура в сквере была бело-красной. С такой расцветки началась вторая жизнь и скульптуры, и зеленой зоны в микрорайоне. Сегодня ночью дракон стал красно-зеленым.
— Когда-то здесь был благоустроенный сквер с комплексом детских фигур. Кроме Горыныча есть Жар-птица, Лягушка — кое-где скульптуры сейчас обломаны, — рассказывал TUT.BY 32-летний местный житель Андрей. — В детстве моем эта площадка была популярным местом для игр, здесь было уютно. У нас даже была легенда, что если миллион детей залезет на Дракона, то он взлетит.
Еще в августе уручский дракон был унылым серо-зеленым, не очень досмотренным. Но после выборов местные его перекрасили и стали проводить концерты в зеленой зоне. Коммунальники скульптуру не трогали, больше того, у жителей родилась инициатива
Сегодня появились свежие фото — Змей Змагарыч, как его прозвали местные, стал красно-зеленым. Жители пока не знают, чья это работа, но участникам чата микрорайона новая расцветка не по душе.
Урбанистка Надежда Царенок, которая помогает жителям развить сквер, удивилась, что цвет дракона изменился. Она говорит, что диалог с коммунальниками ведется.
— Жители представили концепцию, что хотят видеть в этой зеленой зоне и даже на прилегающих дворовых территориях. Ходили с предложениями в ЖКХ — они обсуждаются, там не против инициативы, если сами жители будут как-то помогать финансово.
Активные местные жители пробовали официально согласовать бело-красную расцветку с ЖКХ Первомайского района, но какой пришел ответ — пока неизвестно. Когда у TUT.BY появятся подробности от коммунальников, дополним эту заметку.
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В Уручье знаменитого Змея Горыныча снова перекрасили. Около двух месяцев скульптура в сквере была бело-красной. С новой БЧБ-расцветки началась вторая жизнь и...
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