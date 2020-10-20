От поездов метро до электробусов: как обновляют транспорт в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Активное обновление городского транспорта, начатое с 2018 года ко II Европейским играм, будет продолжено и в следующем году, заявил начальник отдела организации пассажирских перевозок предприятия "Столичный транспорт и связь" Александр Каптюх.

Уже было приобретено 370 автобусов, 60 электробусов, 70 троллейбусов и 10 электропоездов "Штадлер" для минского метро (6 четырехвагонных для новой линии, 4 пятивагонных – для действующей).

"Активно идет реализация заключенных в прошлом году контрактов на поставку 330 автобусов, 150 троллейбусов и 9 электробусов. В следующем году программа будет продолжена", – добавил Александр Каптюх.

Сейчас в Минске в час-пик работают 1115 автобусов, 608 троллейбусов, 98 трамваем, в непиковое время до 44% общественного транспорта отправляется в депо.