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От поездов метро до электробусов: как обновляют транспорт в Минске

20.10.2020 13:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Активное обновление городского транспорта, начатое с 2018 года ко II Европейским играм, будет продолжено и в следующем году, заявил начальник отдела организации пассажирских перевозок предприятия "Столичный транспорт и связь" Александр Каптюх.

© Sputnik / Алексей Майшев
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Уже было приобретено 370 автобусов, 60 электробусов, 70 троллейбусов и 10 электропоездов "Штадлер" для минского метро (6 четырехвагонных для новой линии, 4 пятивагонных – для действующей).

"Активно идет реализация заключенных в прошлом году контрактов на поставку 330 автобусов, 150 троллейбусов и 9 электробусов. В следующем году программа будет продолжена", – добавил Александр Каптюх.

Сейчас в Минске в час-пик работают 1115 автобусов, 608 троллейбусов, 98 трамваем, в непиковое время до 44% общественного транспорта отправляется в депо.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас в Минске в час-пик работают 1115 автобусов, 608 троллейбусов, 98 трамваем, в непиковое время до 44% общественного транспорта отправляется в депо.
 
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