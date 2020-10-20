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Мининформ не отзовет иск против TUT.BY, но занят «урегулированием ситуаций» с задержаниями журналистов
20.10.2020 13:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мининформ не будет отзывать иск против TUT.BY, а также предпринимает некие усилия по «урегулированию ситуаций» с задержанием журналистов. Это
В обращении, направленном в Министерство информации, БАЖ и редакции белорусских медиа
В ответе министерства указано, что принимать окончательное решение по иску о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY имеет право только суд, однако относительно возможности отзыва иска ничего сказано не было.
«…иск Мининформа к ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА“ о прекращении выпуска сетевого издания „tut.by“ предъявлен в соответствии с нормами Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 года „О средствах массовой информации“ и в настоящее время рассматривается Экономическим судом города Минска. Исключительно суду принадлежит право принимать решения о прекращении выпуска СМИ», — говорится в тексте документа.
Что касается ограничения доступа к интернет-ресурсам, то, как пишет Мининформ, в законодательстве о СМИ не предусмотрена процедура отмены такого решения: возобновление доступа осуществляется на основании заявления их владельца, если нарушения, ставшие основанием ограничительных мер, были устранены.
Мининформ также сообщает, что «предпринимает возможные усилия по урегулированию ситуаций с имевшими место задержаниями журналистов различных СМИ во время проведения несанкционированных массовых мероприятий». Что это за меры, подписавший письмо министр информации Игорь Луцкий не уточнил.
Напомним, 1 октября TUT.BY
В стране продолжаются преследования журналистов, выполняющих свою работу, в том числе задержания во время протестных акций. В минувшую субботу, 17 октября, во время выполнения своих профессиональных обязанностей были задержаны журналисты различных изданий, в том числе БелаПАН и TUT.BY Вадим Замировский и Всеволод Зарубин, которых
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Мининформ не отзовет иск против TUT.BY, но занят «урегулированием ситуаций» с задержаниями журналистов
Мининформ не будет отзывать иск против TUT.BY, а также предпринимает некие усилия по «урегулированию ситуаций» с задержанием журналистов. Это следует из ответа...
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