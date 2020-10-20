Мининформ не отзовет иск против TUT.BY, но занят «урегулированием ситуаций» с задержаниями журналистов

Источник материала: Tut.by

Мининформ не будет отзывать иск против TUT.BY, а также предпринимает некие усилия по «урегулированию ситуаций» с задержанием журналистов. Это следует из ответа ведомства, который получила Белорусская ассоциация журналистов на совместное обращение организации и некоторых независимых СМИ.





В обращении, направленном в Министерство информации, БАЖ и редакции белорусских медиа просили отозвать иск против TUT.BY, ссылаясь на подобные прецеденты в прошлом в отношении некоторых СМИ.

В ответе министерства указано, что принимать окончательное решение по иску о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY имеет право только суд, однако относительно возможности отзыва иска ничего сказано не было.

«…иск Мининформа к ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА“ о прекращении выпуска сетевого издания „tut.by“ предъявлен в соответствии с нормами Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 года „О средствах массовой информации“ и в настоящее время рассматривается Экономическим судом города Минска. Исключительно суду принадлежит право принимать решения о прекращении выпуска СМИ», — говорится в тексте документа.



Ответ Мининформа на заявление БАЖ и независимых СМИ

Что касается ограничения доступа к интернет-ресурсам, то, как пишет Мининформ, в законодательстве о СМИ не предусмотрена процедура отмены такого решения: возобновление доступа осуществляется на основании заявления их владельца, если нарушения, ставшие основанием ограничительных мер, были устранены.

Мининформ также сообщает, что «предпринимает возможные усилия по урегулированию ситуаций с имевшими место задержаниями журналистов различных СМИ во время проведения несанкционированных массовых мероприятий». Что это за меры, подписавший письмо министр информации Игорь Луцкий не уточнил.

Напомним, 1 октября TUT.BY был лишен статуса СМИ как минимум до конца года. На следующий день МИД аннулировал все выданные аккредитации для иностранных СМИ: зарубежные журналисты должны были получить новые разрешения.

В стране продолжаются преследования журналистов, выполняющих свою работу, в том числе задержания во время протестных акций. В минувшую субботу, 17 октября, во время выполнения своих профессиональных обязанностей были задержаны журналисты различных изданий, в том числе БелаПАН и TUT.BY Вадим Замировский и Всеволод Зарубин, которых осудили на 15 суток административного ареста. До этого наших журналистов, выполнявших редакционное задание, уже признавали виновными: Алексей Судников и Надежда Калинина были задержаны 1 сентября, тогда приговор составил трое суток ареста.