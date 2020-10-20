ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко назначил новых ректоров в трех вузах — центрах протестов студентов

20.10.2020 13:57 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко сегодня назначил новых ректоров трех белорусских вузов. Студенты вышли на акции.

Новые ректоры появились в Минском государственном лингвистическом университете, Белорусском государственном университете культуры и искусств, Брестском государственном техническом университете.

На должность ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств Лукашенко согласована кандидатура Натальи Карчевской. Ранее она работала в Минкультуры замминистра.

МГЛУ возглавит Наталья Лаптева. Ранее она работала в этом вузе в должности декана факультета немецкого языка.

Новым ректором в БрГТУ будет Александр Баханович. До сих пор он работал проректором в этом же университете, сообщила БелТА.

Эти вузы - один из центров протестной активности студентов, которые регулярно выходят на акции против результатов выборов и задержаний. Студенты в БрГТУ уже вышли на акцию солидарности после смены ректора, собрались и студенты МГЛУ, сначала пели песни, потом устроили сидячую акцию протеста, сообщает телеграм-канал «Отчислено».

9 октября на совещании, в котором участвовали главы силовых структур, министерств, областей и другие чиновники, Лукашенко поручил в течение недели решить вопрос со сменой руководства некоторых высших учебных заведений. Он посчитал, что ректоры недорабатывают, так как «поведение части студентов показывает их небрежное отношение, мягко говоря, к высшему образованию». 21 сентября сменили ректоров трех медицинских вузов страны — минского, гомельского и гродненского.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко сегодня назначил новых ректоров трех белорусских вузов. Студенты вышли на акции.
 
Новости дня
Новости общества
 
Мининформ не отзовет иск против TUT.BY, но занят «урегулированием ситуаций» с задержаниями журналистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.10.2020
Mir24.TV Belarus
20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика