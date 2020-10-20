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Лукашенко назначил новых ректоров в трех вузах — центрах протестов студентов
20.10.2020 13:57 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко сегодня назначил новых ректоров трех белорусских вузов. Студенты вышли на акции.
Новые ректоры появились в Минском государственном лингвистическом университете, Белорусском государственном университете культуры и искусств, Брестском государственном техническом университете.
На должность ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств Лукашенко согласована кандидатура Натальи Карчевской. Ранее она работала в Минкультуры замминистра.
МГЛУ возглавит Наталья Лаптева. Ранее она работала в этом вузе в должности декана факультета немецкого языка.
Новым ректором в БрГТУ будет Александр Баханович. До сих пор он работал проректором в этом же университете,
Эти вузы - один из центров протестной активности студентов, которые регулярно выходят на акции против результатов выборов и задержаний. Студенты в БрГТУ уже вышли на акцию солидарности после смены ректора, собрались и студенты МГЛУ, сначала пели песни, потом устроили сидячую акцию протеста,
9 октября на совещании, в котором участвовали главы силовых структур, министерств, областей и другие чиновники, Лукашенко поручил в течение недели решить вопрос со сменой руководства некоторых высших учебных заведений. Он посчитал, что ректоры недорабатывают, так как «поведение части студентов показывает их небрежное отношение, мягко говоря, к высшему образованию». 21 сентября сменили ректоров трех медицинских вузов страны — минского, гомельского и гродненского.
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Александр Лукашенко сегодня назначил новых ректоров трех белорусских вузов. Студенты вышли на акции.
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