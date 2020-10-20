Лукашенко назначил новых ректоров в трех вузах — центрах протестов студентов

Александр Лукашенко сегодня назначил новых ректоров трех белорусских вузов. Студенты вышли на акции.

Новые ректоры появились в Минском государственном лингвистическом университете, Белорусском государственном университете культуры и искусств, Брестском государственном техническом университете.

На должность ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств Лукашенко согласована кандидатура Натальи Карчевской. Ранее она работала в Минкультуры замминистра.

МГЛУ возглавит Наталья Лаптева. Ранее она работала в этом вузе в должности декана факультета немецкого языка.

Новым ректором в БрГТУ будет Александр Баханович. До сих пор он работал проректором в этом же университете, сообщила БелТА.

Эти вузы - один из центров протестной активности студентов, которые регулярно выходят на акции против результатов выборов и задержаний. Студенты в БрГТУ уже вышли на акцию солидарности после смены ректора, собрались и студенты МГЛУ, сначала пели песни, потом устроили сидячую акцию протеста, сообщает телеграм-канал «Отчислено».

9 октября на совещании, в котором участвовали главы силовых структур, министерств, областей и другие чиновники, Лукашенко поручил в течение недели решить вопрос со сменой руководства некоторых высших учебных заведений. Он посчитал, что ректоры недорабатывают, так как «поведение части студентов показывает их небрежное отношение, мягко говоря, к высшему образованию». 21 сентября сменили ректоров трех медицинских вузов страны — минского, гомельского и гродненского.