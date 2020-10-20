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У генерального секретаря Белорусского национального молодежного совета обыск дома

20.10.2020 14:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 20 октября к генеральному секретарю Белорусского национального молодежного совета Анне Дапшевичюте пришли с обыском.


Анна Дапшевичюте. Фото из Facebook

Девушка проживает в деревне недалеко от Постав. Муж Анны сообщил ее друзьям, что к ней приехали с обыском сотрудники поставского РУВД, а также «какие-то штатские с транзитными номерами».

Первым об обыске сообщило «Радио Свобода» в 14.08. На 14.40 обыск все еще не завершился. В каком статусе находится Анна и в рамках какого дела идет обыск, неизвестно.

Белорусский национальный молодежный совет «РАДА» — это добровольное объединение белорусских молодежных организаций. «РАДА» создана в 1992 году, официально зарегистрирована в 1997 г. для консолидации деятельности молодежных организаций в сфере представительства, продвижения и защиты своих интересов. «РАДА» также является участником крупнейшей региональной молодежной платформы Европейского молодежного форума.

 
 
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К Анне Дапшевичуте пришли сотрудники местного РУВД. Девушка является секретарем Белорусского национального молодежного совета.
 
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