У генерального секретаря Белорусского национального молодежного совета обыск дома

Источник материала: Tut.by

Днем 20 октября к генеральному секретарю Белорусского национального молодежного совета Анне Дапшевичюте пришли с обыском.



Анна Дапшевичюте. Фото из Facebook

Девушка проживает в деревне недалеко от Постав. Муж Анны сообщил ее друзьям, что к ней приехали с обыском сотрудники поставского РУВД, а также «какие-то штатские с транзитными номерами».

Первым об обыске сообщило «Радио Свобода» в 14.08. На 14.40 обыск все еще не завершился. В каком статусе находится Анна и в рамках какого дела идет обыск, неизвестно.

Белорусский национальный молодежный совет «РАДА» — это добровольное объединение белорусских молодежных организаций. «РАДА» создана в 1992 году, официально зарегистрирована в 1997 г. для консолидации деятельности молодежных организаций в сфере представительства, продвижения и защиты своих интересов. «РАДА» также является участником крупнейшей региональной молодежной платформы Европейского молодежного форума.