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К маме фотокорреспондента газеты «Новый час» пришли с обыском

20.10.2020 14:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дома у мамы фотокорреспондента газеты «Новы Час» Ирины Ареховской провели обыск. Как пояснила сама Ирина, ее маме сказали, что девушка проходит свидетелем по статье уголовного кодекса о массовых беспорядках — это ст. 293 УК. При этом 11 августа Ирину во время работы фотокорреспондентом подстрелили резиновой пулей, по этому поводу она написала заявление в СК.


Ирина Ареховская. Фото: Василий Русецкий

Ирина рассказала, что 11 августа она работала в районе станции метро «Спортивная». На ней была жилетка с надписью «Пресса», несмотря на это ее подстрелили резиновой пулей в область копчика. Ирина пошла в 6-ю клиническую больницу Минска, где ее осмотрели и зафиксировали травму. Медики передали сведения о травме в милицию, они обязаны это делать.

Ирине позвонили из РУВД Фрунзенского района и пригласили на опрос, она пришла, но там ее вызвали во Фрунзенский районный отдел СК — он находится в том же здании, что и РУВД. Там ее попросили написать заявление.

— Я писала заявление, что в меня стреляли, и попросила разобраться. Они сами предложили и диктовали, что писать.

После этого ей пришла бумага, что проверку по ее заявлению продлевают на месяц — и все.

Однако, вчера, 19 октября, в квартиру к ее маме пришли с обыском — Ирина прописана в этой квартире, но там не живет.

— Ей не оставили никаких бумаг, но сказали, что обыск в рамках ст. 293 УК. Мама звонила следователю, ей сказали, что я прохожу свидетелем по ст. 293 УК из-за того, что написала заявление в СК. Мама сказала, что обыск был поверхностный, по моей комнате видно, что я там не живу, там идет ремонт. Они ничего не забрали.

Как свидетеля Ирину никто в СК еще не вызывал.

 
Теги: Минск
 
 
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Дома у мамы фотокорреспондента газеты «Новы Час» Ирины Ареховской провели обыск.
 
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