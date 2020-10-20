Во время протеста в Гродно школьник бросил камень в ОМОН. На него завели уголовное дело

Источник материала: Tut.by

Инцидент случился 13 сентября во время Гродно">воскресного протеста в Гродно.

«Возле здания райисполкома правоохранители задерживали агрессивно настроенных участников несанкционированной акции. В ответ на действия милиционеров в них полетели бутылки и булыжники», — сообщает МВД.

Протесты милиция снимала на видео. По записям установили одного из участников — 16-летнего ученика 10 класса. На фрагменте записи, опубликованном милицией, виден один бросок, сделанный человеком в красной кофте.

В отношении школьника возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Мальчик ранее не привлекался к ответственности.