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Во время протеста в Гродно школьник бросил камень в ОМОН. На него завели уголовное дело

20.10.2020 15:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инцидент случился 13 сентября во время Гродно">воскресного протеста в Гродно.

«Возле здания райисполкома правоохранители задерживали агрессивно настроенных участников несанкционированной акции. В ответ на действия милиционеров в них полетели бутылки и булыжники», — сообщает МВД.

Протесты милиция снимала на видео. По записям установили одного из участников — 16-летнего ученика 10 класса. На фрагменте записи, опубликованном милицией, виден один бросок, сделанный человеком в красной кофте.

В отношении школьника возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Мальчик ранее не привлекался к ответственности.

 
Теги: Гродно
 
 
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Инцидент случился 13 сентября во время воскресного протеста в Гродно.
 
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