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Во время протеста в Гродно школьник бросил камень в ОМОН. На него завели уголовное дело
20.10.2020 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Инцидент случился 13 сентября во время Гродно">воскресного протеста в Гродно.
«Возле здания райисполкома правоохранители задерживали агрессивно настроенных участников несанкционированной акции. В ответ на действия милиционеров в них полетели бутылки и булыжники», —
Протесты милиция снимала на видео. По записям установили одного из участников — 16-летнего ученика 10 класса. На фрагменте записи, опубликованном милицией, виден один бросок, сделанный человеком в красной кофте.
В отношении школьника возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.
Мальчик ранее не привлекался к ответственности.
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Инцидент случился 13 сентября во время воскресного протеста в Гродно.
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