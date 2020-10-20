За мирные марши в Витебске дважды судили учительницу. Теперь ее дочь могут поставить в СОП

Источник материала: Tut.by

Учительницу из агрогородка Октябрьская под Витебском Татьяну Вишневскую два раза судили за мирные демонстрации в областном центре. Педагог провела сутки в ИВС. На воскресном марше протеста 11 октября в Витебске Татьяна была с 10-летней дочерью Ксенией. Теперь ребенком заинтересовалась ИДН, в дом приходят различные проверяющие, семье грозят, что ее поставят в СОП.



Татьяна Вишневская. Фото: личный архив героини

Татьяна Вишневская — учитель русского языка и литературы в СШ агрогородка Октябрьская под Витебском. Ее дочь Ксения учится в этой же школе.

Педагога два раза забирали в РОВД прямо из школы. Первый раз — за участие в марше протеста в Витебске 6 сентября (тогда между милицией и демонстрантами произошло несколько жестких стычек, самая серьезная — на улице «Правды»). Второй — за шествие в колонне протестующих 11 октября.

— Прокуратура подала запрос в школу, чтобы руководство отчиталось, есть ли у нас учителя, родители и дети, которые ходят на митинги. Видимо, обо мне подали такие сведения. И 23 сентября, в день инаугурации Лукашенко, меня из кабинета директора забрали в РОВД — якобы для беседы. Но на самом деле составили протокол — за нарушение части 1 статьи 23.34 КоАП, участие в акции, — рассказывает Татьяна Вишневская.

Позже педагог в суде получила штраф в 10 базовых (270 рублей).



Фото предоставлено Татьяной Вишневской

Во второй раз Татьяну привезли с уроков в милицию 12 октября.

— Тогда составили протокол за мирную акцию, которая прошла накануне, 11 октября, — и на сутки до суда отправили в ИВС. Суд прошел по скайпу там же. В этот раз уже судили по части 3 статьи 23.34 КоАП — то есть за повторное нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Дали штраф в 30 базовых величин (810 рублей). Я собираюсь обжаловать это решение в областном суде.

11 октября Татьяна Вишневская была на акции с дочерью — 10-летней Ксенией.

— Это потому что я тогда не могла оставить ее одну дома, — объясняет мать. — Мы гуляли по городу, это была мирная демонстрация. Ребенок должен понимать, что на мирные акции ходят не какие-то там «страшные люди», какими их пытаются показать по телевизору, а нормальные, адекватные белорусы, которые мирно высказывают свое мнение о том, что происходит в стране. Мы с дочерью не хотели на этом марше привлекать к себе внимание. Но так получилось, что люди пропустили ребенка вперед — и она оказалась в самом начале колонны.



Мирное шествие в Витебске 11 октября. Девочка с шариками на снимке слева — Ксения, дочь Татьяны. Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Учитель говорит, что у ее Ксении — примерное поведение в школе, девочка участвует в разных конкурсах, заняла третье место на олимпиаде по белорусскому языку в районе.

— Однако нашу семью, похоже, хотят поставить в СОП, идет социальное расследование. Представитель ИДН и педагог-психолог приходили к нам домой, дочь тогда болела, была дома с папой, я была в ИВС. Их интересовало, что Ксюша делала на марше.

Сейчас, по словам Татьяны, семью посещают сотрудники разных служб — смотрят, в каких условиях живет ребенок.

— К нам домой уже приезжали сотрудники МЧС и газовой службы. На 19 октября нас с мужем приглашали на заседание совета профилактики в школе. Там должны были рассмотреть вопросы «по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Однако заседание не состоялось: директор заболела, — говорит Татьяна.



Фото предоставлено Татьяной Вишневской

Как развернутся события дальше, Татьяна не знает:

— То заявляют, что, мол, ничего страшного: ну побудете несколько месяцев в СОП. То говорят, что у них нет оснований для постановки семьи в СОП. Но насколько им можно верить, я не знаю. Знаю только, что подобного давления — поставят семью в СОП или вообще изымут детей, или нет — сейчас боятся очень многие люди, которые ходили на мирные акции протеста. На работе меня тоже вызывали к начальству и пытались давить: «Как это так, вы — учитель и ходите на митинги?». Но учитель, как и любой гражданин страны, имеет право на выражение своей позиции. Я в этом уверена.

TUT.BY будет следить, чем закончится проверка в отношении семьи Татьяны Вишневской.