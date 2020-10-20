В МГЛУ - новый руководитель. Чем запомнился прежний ректор, возглавлявший вуз 25 лет?

Источник материала: Tut.by

В Минском государственном лингвистическом университете — новый ректор. На эту должность Александр Лукашенко согласовал Наталью Лаптеву, которая раньше возглавляла факультет немецкого языка, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». TUT.BY вспоминает, чем на своей должности запомнился прежний ректор Наталья Баранова и что известно про новую главу вуза.



Студенческая акция у МГЛУ 5 сентября. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Бывший ректор возглавлял вуз 25 лет

Наталье Барановой 70 лет. Она родилась в Лиде, выпускница иняза, имеет степень кандидата педагогических наук. В интервью разным изданиям она не однажды рассказывала , что поступила в вуз со второго раза: во время первой попытки очень переволновалась.

Минский государственный лингвистический университет Наталья Баранова возглавляла на протяжении 25 лет. До того как стать ректором, она была преподавателем на кафедре педагогики, спустя время возглавила ее. После Наталья Баранова стала заместителем декана переводческого факультета — одного из самых престижных в вузе, затем, в начале 1990-х, стала проректором по учебной работе. И уже в 1995 году возглавила вуз.

С 1998 по 2004 год Наталья Баранова работала в Комитете по образованию Совета Европы.



Фото: mlyn.by

В 2007 году она получила звание «Минчанин года». В 2004 и 2012 годах Баранова была членом Совета Республики, во время пятого созыва входила в состав постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности.

Отчислила студентку, которая в марте призывала к студенческой забастовке

В 2020 году имя ректора МГЛУ громко прозвучало в СМИ дважды.

Первый раз — в связи с отчислением активистки Лизы Прокопчик, которая в начале эпидемии COVID-19 призывала студентов оставаться дома, пока университет не обеспечит им возможность учиться дистанционно.

На протяжении двух недель студентка четвертого курса факультета немецкого языка не ходила на занятия, параллельно призывала университет переходить на «удаленку». Когда она вернулась на пары, ее вызвали в деканат и ознакомили с выговором за пропуски. Это стало третьим дисциплинарным взысканием в течение года и поводом к отчислению.



Лиза Прокопчик. Фото с ее личной страницы во «ВКонтакте»

Тогда Наталья Баранова пояснила , что прежде чем подписать приказ об отчислении, внимательно изучила все документы, и заверила, что политических мотивов отчислять Лизу «нет и не было».

— У Лизы были выговоры за пропуски занятий без уважительных причин в зимнем семестре, в начале летнего семестра и в марте. В марте свои пропуски она объясняла тем, что ушла на самоизоляцию. Но у нас никто на самоизоляцию не уходит. Да, есть ребята, которые сказали: «Мы боимся посещать занятия». Они сидят дома и выполняют домашние задания. Лиза в марте их не выполняла. Как я могу судить об этом? Она не аттестована по немецкому языку — главному предмету, который она изучает на факультете. <…> Академические требования по посещаемости занятий и усвоению содержания образования одинаковы для всех.

Связывалась с замминистра внутренних дел, чтобы задержанных в университете студентов отпустили

4 сентября в МГЛУ — прямо в холле университета — ОМОН жестко задержал студентов, которые до этого пели «Марсельезу». После этого инцидента Наталье Барановой довелось провести очень эмоциональную встречу со студентами и их родителями, которые просили защитить их детей.

Наталья Баранова тогда сообщила, что связывалась с первым замминистра внутренних дел Геннадием Казакевичем. Спустя несколько часов всех студентов отпустили, правда через пару недель над ними состоялся суд, который назначил им штрафы — по 15 базовых величин, или 405 рублей.

На следующий день ректор вуза выступила с видеообращением к своим студентам, преподавателям и сотрудникам университета.

— Сегодня в нашем университете имело место беспрецедентное событие: в стенах университета сотрудники правоохранительных органов задержали пять наших студентов, которые принимали участие в студенческой акции. Случившееся стало для нас крайне неожиданным, поскольку нам не было известно о прибытии сотрудников органов внутренних дел и их действиях. Причины произошедшего органы внутренних дел объясняют тем, что в университете имела место несанкционированная акция. Что произошло? Студенты планировали петь песни в фойе университета, для диалога с ними были направлены деканы факультетов, в ходе исполнения песен мероприятие приобрело политизированный характер: прозвучали лозунги, появилась негосударственная символика. А дальше произошло то, что произошло. <…> Во избежание в дальнейшем подобных случаев хотим еще раз обратить ваше внимание на недопустимость организации и проведения в университете несанкционированных мероприятий. Со своей стороны ректорат принимает необходимые меры по установлению причин того, что произошло, по усилению пропускного режима в университете и по предотвращению подобного в будущем. По исключению подобного в будущем. Весь ректорат и я лично очень сожалеем о произошедшем. Давайте беречь наш университет и друг друга, — сказала ректор МГЛУ Наталья Баранова.

Новым ректором стала декан факультета немецкого языка родом из Могилевской области

Про нового ректора МГЛУ известно не так много. Наталье Лаптевой 52 года, она родом из Чаусского района Могилевской области, тоже выпускница университета по специальности «Немецкий и английский язык». В 2004 году защитила диссертацию и стала кандидатом педагогических наук.



Фото со страницы facebook.com/minskmslu

До назначения на должность ректора Наталья Лаптева возглавляла факультет немецкого языка МГЛУ. Также работала на кафедре немецкого языка в БГУ.

В качестве ее научных интересов указана разработка концепции для создания пособий по обучению иностранному языку взрослых.