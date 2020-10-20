Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 октября. У генерального секретаря Белорусского национального молодежного совета "Рада" Анны Дапшевичуте проходит обыск. Об этом БелаПАН сообщил ее муж Алексей Минченок.

"Она на хуторе в Поставском районе в деревне Велички, — рассказал он. — Она там уже три с половиной месяца. Сегодня к ней пришли с обыском. Была машина из Поставского РОВД и машина со штатскими на транзитных номерах. Сейчас вынесли изъятые вещи из дома, сами они пока в доме. По словам соседей, было видно, что изъяли компьютер".

Связи с женой у Минченка сейчас нет. Он не исключает, что обыск может быть связан с работой Дапшевичуте. "В Минск она за эти три с половиной месяца не приезжала, в протестах она точно не участвовала, но была наблюдателем на выборах на избирательном участке в городском поселке Лынтупы", — сказал Минченок.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У генсекретаря Белорусского национального молодежного совета "Рада" Анны Дапшевичуте проходит обыск Минск, 20 октября. У генерального секретаря Белорусского национального молодежного совета "Рада" Анны Дапшевичуте проходит обыск. Об этом БелаПАН сообщил ее муж...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.