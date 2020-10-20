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83-летний пенсионер не успел оплатить штраф за участие в акции - пригрозили описать машину и дачу

20.10.2020 17:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ян Гриб хорошо известен как участник мирных акций протеста. Его можно увидеть в вышиванке и соломенной шляпе и на марше пенсионеров, и на воскресных гуляниях. В 2017 году фото его задержания обошло все медиа. За пикет на Комаровке суд назначил пенсионеру штраф — 1080 рублей. Пенсионер не успел в срок погасить штраф, буквально на следующий день его пригласили прийти в отдел принудительного исполнения, пригрозили описать автомобиль, землю и дом, взыскали с карточки 108 рублей.


Так Яна Гриба задерживали омоновцы в 2017 году, фото разошлось в интернете Фото: svaboda.org

Юрист лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Олег Пашкевич говорит, что у исполнителей были законные основания так поступить, однако принятые меры правозащитники считают слишком жесткие.

— Объективно с момента, когда человеку сообщили о начале исполнительного производства, до момента применения мер, прошло недостаточно времени, чтобы он успел хотя бы что-то объяснить, — поясняет юрист. 11 октября истек срок погашения штрафа, на следующий день пенсионеру уже позвонили из отдела принудительного исполнения. — Получив такую информацию, у гражданина должно быть время на объяснения: возможно, с ним что-то случилось, и он не может выплатить штраф, возможно, он хочет просить предоставить ему рассрочку, или он уже выслал жалобу почтой, и в таком случае судебный исполнитель обязан приостановить все действия по взысканию штрафа после поступления ходатайства с приложением документов, подтверждающих подачу жалобы. Поэтому совершенно непонятна мотивация судебных исполнителей: это единственный неоплаченный штраф Яна Гриба, поэтому такой поступок выглядит показательной карательной мерой. Государство должно использовать свои полномочия, руководствуясь принципами справедливости, и понимать, что пожилому человеку не так просто выплатить штраф, который составляет почти две его пенсии.

Правозащитники сообщают, что Ян Гриб будет обжаловать ограничение своих прав на мирные собрания и выражение мнения, потому что считает его незаконным.

— Пока они пошли на «гуманный» жест и сказали, что не будут описывать машину и дачу, — цитирует пенсионера правозащитный сайт spring96.org. — Но полагаю, они пойдут и это, потому что я не пропускаю ни одной акции: сейчас иду на Марш синьоров, как в Испании называют пенсионеров, — и неизвестно, чем он закончится.

 
 
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Пенсионер не успел в срок погасить штраф, буквально на следующий день его пригласили прийти в отдел принудительного исполнения, пригрозили описать автомобиль,...
 
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