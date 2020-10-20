Появилось мобильное приложение, где врачи и сотрудники аптек могут бесплатно застраховаться от COVID-19

Источник материала: Tut.by

В Беларуси работает бесплатное мобильное приложение PharmBonus, где врачи и сотрудники аптек могут оформить для себя страховку от COVID-19, заказать пиццу или суши с доставкой на рабочее место. Приложение — разработка белорусов, создавших свой стартап.



На фото слева направо сотрудники PharmBonus: Сергей Гермацкий, начальник фармацевтического отдела, Ирена Чайковская, специалист по развитию бизнеса и внешним связям, Владислав Мартинович, специалист медицинского отдела, Григорий Критский, директор, Алишер Колчман, основатель и управляющий, Роман Лопан, специалист по ключевым клиентам, и Владислав Цвирко, специалист по развитию электронного здравоохранения. Фото: предоставлено сотрудниками стартапа

Это проект одноименной белорусской IT-компании PharmBonus. Изначально он был рассчитан на сотрудников аптек, но последний год целевая аудитория расширилась и в нее вошли врачи. Сейчас к приложению подключились около семи тысяч врачей Беларуси и более восьми тысяч аптечных работников.

Это белорусский медицинский стартап, который не привлекал инвестиции, ребята делают все своими силами, причем проект создали провизоры и медики. Первые инвестиции были реализованы основателем проекта, провизором Алишером Колчманом.

Приложение бесплатное, в нем есть электронный справочник по COVID-19 — это международные рекомендации и утвержденные Минздравом, база вакансий, тематические новости и бонусная программа. В Google Play приложение скачивали уже более 10 тысяч раз.

Цель приложения — информирование и дистанционное обучение сотрудников здравоохранения. Например, в приложении можно найти лекции именитых специалистов, а врач и аптечный работник, просматривая этот контент, отвечает на вопросы тематических тестов и получает за это виртуальные баллы. Они называются боны. И уже эти боны можно потратить на то, чтобы оформить страховку здоровья, в том числе и от COVID-19 (страховая сумма до 5000 рублей, выплаты производятся за каждый календарный день больничного), заказать на работу обед: пиццу, суши.

— Это работает так: врач или аптечный работник просмотрел несколько лекций, прошел тест, пригласил коллегу, получил баллы и может оформить страховку, — говорит Алишер Колчман, основатель и управляющий PharmBonus.

Специалисты здравоохранения обучаются бесплатно. Представители стартапа рассказывают, что страхование стало возможным благодаря договоренности со страховой компанией Imkliva Insurance и фармацевтической компанией «Гедеон Рихтер» о том, что врачи и аптечные работники смогут делать себе такие страховки через приложение. Когда врач переболел COVID-19, страховая проводит выплаты за каждый день больничного и медику не нужно доказывать, где он заразился — на работе или нет. Важна только справка, что он переболел.

Все пользователи PharmBonus проходят верификацию, то есть врачам и аптечным работникам нужно загрузить фото диплома или бейджа для доступа к информации в приложении.



Фото: предоставлено сотрудниками стартапа

Есть еще одна опция — врачи и аптечные работники могут свои накопленные баллы отправлять на благотворительность в помощь Минскому городскому центру медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями на улице Володарского, 1.

— Ежеквартально мы подсчитываем количество баллов, и, например, летом за инвестированные баллы, что, конечно, символически, потому что мы вкладываем в это свои средства, мы купили беговой тренажер для детей с неврологическими заболеваниями, — говорит Алишер Колчман.

В приложении есть не только клинические протоколы, нормативно-правовая база, калькуляторы, но и актуальные вакансии и информация о предстоящих конференциях и вебинарах с возможностью регистрации.