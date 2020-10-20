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«О новом назначении узнал из Telegram-канала». Экс-ректор БрГТУ о своем уходе
20.10.2020 20:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Драган покидает пост ректора БрГТУ, но остается работать в университете доцентом кафедры машиностроения и эксплуатации автомобилей. Об этом он рассказал
— Александр Вячеславович, вы сегодня складываете полномочия или еще будете какое-то время руководить университетом?
— Все зависит от того, когда поступят официальные документы. Сегодня утром я пришел на работу, подписывал документы, давал распоряжения, занимался своими обычными делами. Еще ничего не знал. Узнал о новом назначении из тех же источников, что и вы.
— Из Telegram-канала «Пул Первого»?
— Да.
— С чем связана такая ротация кадров?
— Если вы клоните к тому, почему я ухожу, то могу сказать: по соглашению сторон.
— Известно, что студенты
— Не стоит это называть «акцией», студенты поблагодарили за совместную работу, разошлись.
— Наверное, это самое важное — оценка студентами работы ректора? Приятно, когда благодарят?
— Ну, в общем, да.
— Вы останетесь в университете?
— Я работаю по совместительству на кафедре машиностроения и эксплуатации автомобилей доцентом. Пока остаюсь.
— А в должности ректора сколько времени набирали опыт?
— Два с половиной года, с мая 2018-го.
— Вся ваша жизнь связана с этим университетом?
— Да, здесь учился. Потом до аспирантуры немного поработал ассистентом. Уехал в Минск учиться в аспирантуре и там работал в Академии наук, институте надежности машин. Теперь он называется Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси. Потом вернулся в Брест и уже начинал работать в нашем университете младшим научным сотрудником.
— А в детстве?.. Ваш отец, Вячеслав Игнатьевич Драган, долгое время был здесь проректором. Не водил в эти стены еще ребенком?
— На работу — не помню. Но наша семья вольно-невольно оказывалась в кругу всех сотрудников университета.
— Вы знаете вновь назначенного ректора БрГТУ Александра Геннадьевича Бахановича?
— Лично не знакомы.
Напомним, 20 октября Александр Лукашенко назначил новых ректоров в МГЛУ, БГУКИ и БрГТУ.
6 октября в университете со студентами встретился прокурор Брестской области Виктор Климов и прокурор Бреста Андрей Володько. Общение
7 сентября возле входа в университет прошла акция солидарности с задержанными на протестах студентами, которая собрала около 50 учащихся вуза. В тот день к ним вышел Александр Драган и сообщил об освобождении задержанных. После этого студенты вернулись на занятия.
— Да, среди наших студентов были задержанные, — прокомментировал
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Александр Драган остается работать в университете доцентом кафедры машиностроения и эксплуатации автомобилей.
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