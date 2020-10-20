«О новом назначении узнал из Telegram-канала». Экс-ректор БрГТУ о своем уходе

Источник материала: Tut.by

Александр Драган покидает пост ректора БрГТУ, но остается работать в университете доцентом кафедры машиностроения и эксплуатации автомобилей. Об этом он рассказал «Вечернему Бресту» .



Фото: Вечерний Брест

— Александр Вячеславович, вы сегодня складываете полномочия или еще будете какое-то время руководить университетом?

— Все зависит от того, когда поступят официальные документы. Сегодня утром я пришел на работу, подписывал документы, давал распоряжения, занимался своими обычными делами. Еще ничего не знал. Узнал о новом назначении из тех же источников, что и вы.

— Из Telegram-канала «Пул Первого»?

— Да.

— С чем связана такая ротация кадров?

— Если вы клоните к тому, почему я ухожу, то могу сказать: по соглашению сторон.

— Известно, что студенты вышли на акцию , чтобы выразить вам поддержку…

— Не стоит это называть «акцией», студенты поблагодарили за совместную работу, разошлись.

— Наверное, это самое важное — оценка студентами работы ректора? Приятно, когда благодарят?

— Ну, в общем, да.

— Вы останетесь в университете?

— Я работаю по совместительству на кафедре машиностроения и эксплуатации автомобилей доцентом. Пока остаюсь.

— А в должности ректора сколько времени набирали опыт?

— Два с половиной года, с мая 2018-го.

— Вся ваша жизнь связана с этим университетом?

— Да, здесь учился. Потом до аспирантуры немного поработал ассистентом. Уехал в Минск учиться в аспирантуре и там работал в Академии наук, институте надежности машин. Теперь он называется Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси. Потом вернулся в Брест и уже начинал работать в нашем университете младшим научным сотрудником.

— А в детстве?.. Ваш отец, Вячеслав Игнатьевич Драган, долгое время был здесь проректором. Не водил в эти стены еще ребенком?

— На работу — не помню. Но наша семья вольно-невольно оказывалась в кругу всех сотрудников университета.

— Вы знаете вновь назначенного ректора БрГТУ Александра Геннадьевича Бахановича?

— Лично не знакомы.

Напомним, 20 октября Александр Лукашенко назначил новых ректоров в МГЛУ, БГУКИ и БрГТУ.

6 октября в университете со студентами встретился прокурор Брестской области Виктор Климов и прокурор Бреста Андрей Володько. Общение получилось эмоциональное . Студенты задавали вопросы о насилии и расследовании гибели Геннадия Шутова, которого ранили во время протестов 11 августа.

7 сентября возле входа в университет прошла акция солидарности с задержанными на протестах студентами, которая собрала около 50 учащихся вуза. В тот день к ним вышел Александр Драган и сообщил об освобождении задержанных. После этого студенты вернулись на занятия.

— Да, среди наших студентов были задержанные, — прокомментировал «Вечернему Бресту» Александр Вячеславович, — они освобождены и вернулись в аудитории. В университете учатся 7000 студентов, всякие бывают ситуации. И молодым людям нужно давать шанс исправиться, если они были неправы. Мы со своими студентами — не противоборствующие стороны, а один коллектив, мы понимаем, что они могут ошибиться. Университет должен не только обучать, но и воспитывать. И, конечно, все должно быть по закону.