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«Это не протокол, а фальсификация». В Витебске за участие в акции судили пенсионеров - им 69 и 79 лет
20.10.2020 20:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Первомайского района Витебска 20 октября рассмотрел административные дела 69-летнего Анатолия Матвеева и 79-летнего Александра Никитенко.
Процесс вел судья Михаил Юрченко.
Протоколы на обоих пенсионеров составили одинаковые. 69-летнего Анатолия Матвеева и 79-летнего Александра Никитенко обвиняют в том, что 11 октября примерно с 15.30 до 16.30 они участвовали «в несанкционированном уличном шествии от дома № 15 на проспекте Победы до дома № 18 на проспекте Строителей», «шли в группе людей, собравшихся с целью выражения протеста против итогов выборов президента» и «выражали общественно-политические, личные и иные интересы». Протоколы составлены по пресловутой ч. 1 ст. 23.34 КоАП.
Вначале суд рассмотрел дело Анатолия Матвеева. Пенсионер заявил, что не согласен с протоколом.
— К протоколу я отношусь очень отрицательно. Это не протокол, это фальсификация!
Анатолий Матвеев сообщил, что они с его товарищем Александром Никитенко 11 октября «шли в магазин, увидели на проспекте Строителей колонну и тихо шли в конце этой колонны». Продолжалось, по его словам, это недолго.
— Зачем вы шли с колонной? — уточнил судья.
— По просьбе Ильича (Александра Никитенко. — Прим. TUT.BY). Ильич хотел узнать: кто у них старший, куда и зачем они идут. Но старшего мы так и не нашли. А спросить ни о чем не успели — начался разгон.
В протоколе младший из пенсионеров, по его словам, нашел 6 ошибок. В частности, он не согласен с местом, где, по данным милиции, они с Никитенко были задержаны:
— Здесь написано, что нас с Ильичем задержали возле дома № 18 на проспекте Строителей. Но такого дома в Витебске не существует. Как мы могли находиться у несуществующего дома?
Анатолий Ефимович даже представил суду схему, которую сам нарисовал:
— Здесь изображено, где находились протестующие, а где мы в момент задержания. Мы с Ильичем стояли возле остановки напротив Дворца спорта, а люди перебежали проспект к дворцу, там начались разгон и задержания. То есть мы в этот момент находились на противоположной стороне проспекта. Мы просто стояли и смотрели, как разгоняют людей. Мы хотели посмотреть, как это происходит, применяет ли милиция газ, дубинки, насилие.
О том, что в Беларуси после выборов происходит насилие, пенсионер знает из новостей. Он сообщил суду, что смотрит Euronews, а также все белорусские каналы.
— И как, по-вашему, есть разница [в подаче информации]? — почему-то спросил судья.
— Разница есть. Но у меня на происходящее среднее мнение — между теми и теми.
Матвеев отметил, что при обыске в РОВД сотрудники милиции не нашли у них с товарищем никакой запрещенной символики, плакатов.
— Значит, мы не могли выражать «общественно-политические, личные и иные интересы», — заключил пенсионер.
Анатолий Ефимович отметил, что, на его взгляд, в колонне вместе с протестующими шли «тихари».
— Кто такие «тихари»? — уточнил судья.
— Те люди из сотрудников, которые делают провокации.
Пенсионер поинтересовался:
— За что и кто нас арестовал? Начальник милиции (начальник Первомайского РОВД Витебска Александр Чернявский. — Прим. TUT.BY) заявил нам, что нас забрали не его сотрудники. Он нам также сказал, что его сотрудники людей не бьют, газом не травят. Так кто нас тогда задержал?
— Вас задержали сотрудники ОМОНа, — пояснил судья.
Примерно через 45 минут после начала заседания Александр Матвеев заявил судье, что не будет больше отвечать на его вопросы:
— Раз вы разбираете протокол, где указаны несуществующие дома в городе, где написано, что мы с Ильичем ходили с колонной целый час… Я с этим не согласен. Согласен выйти из зала — и все!
После этого пенсионер покинул зал. Вместе с ним ушла и примерно половина группы поддержки.
Видеоматериалы смотрели уже без Матвеева. На одной из записей было видно, что Матвеев и Никитенко идут в самом конце колонны.
После перерыва Михаил Юрченко объявил, что материалы административных дел в отношении обоих пенсионеров возвращаются в РОВД — на доработку.
Группа поддержки подарила Александру Ильичу и Анатолию Ефимовичу цветы. Возле здания суда молодежь фотографировалась с ними на память и поздравляла с таким исходом дела на данный момент:
— Хорошо хоть, что судья еще разбирается, а не сразу «лепит» штраф или «сутки», как это теперь бывает во многих случаях.
Перед судом Александр Никитенко рассказал TUT.BY, как его задержали:
— Мы с Анатолием стояли возле остановки напротив Ледового дворца. Вдруг из микроавтобуса вылетели омоновцы. Я даже не поверил, что они за нами! Матвеева сбили с ног и потащили к машине. Со мной тоже обошлись грубо, считаю, что унизили мое достоинство — человеческое и гражданское. Я попросил омоновца, чтобы он представился: «Вы в маске, может, вы бандит?» Он мне в ответ: «Сейчас тебе покажут, кто я такой». Я не стал сопротивляться. Против силы же не пойдешь. А в милиции сотрудники уже были вежливыми. Сказали нам: не бойтесь, тут никого не бьют.
Анатолий Матвеев и Александр Никитенко — одинокие люди.
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«Это не протокол, а фальсификация». В Витебске за участие в акции судили пенсионеров - им 69 и 79 лет
Суд Первомайского района Витебска 20 октября рассмотрел административные дела 69-летнего Анатолия Матвеева и 79-летнего Александра Никитенко. Пенсионеров задержали...
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