«Это не протокол, а фальсификация». В Витебске за участие в акции судили пенсионеров - им 69 и 79 лет

Источник материала: Tut.by

Суд Первомайского района Витебска 20 октября рассмотрел административные дела 69-летнего Анатолия Матвеева и 79-летнего Александра Никитенко. Пенсионеров задержали 11 октября — это было воскресенье, и по Витебску ходила колонна протестующих против итогов выборов. Пожилых людей обвиняют в участии в этом марше, но сами они это отрицают. Судья отправил дело обратно в милицию — на доработку.



Слева направо: Александр Никитенко (79 лет) и Анатолий Матвеев (69 лет)

Процесс вел судья Михаил Юрченко.

Протоколы на обоих пенсионеров составили одинаковые. 69-летнего Анатолия Матвеева и 79-летнего Александра Никитенко обвиняют в том, что 11 октября примерно с 15.30 до 16.30 они участвовали «в несанкционированном уличном шествии от дома № 15 на проспекте Победы до дома № 18 на проспекте Строителей», «шли в группе людей, собравшихся с целью выражения протеста против итогов выборов президента» и «выражали общественно-политические, личные и иные интересы». Протоколы составлены по пресловутой ч. 1 ст. 23.34 КоАП.

Вначале суд рассмотрел дело Анатолия Матвеева. Пенсионер заявил, что не согласен с протоколом.



Анатолий Матвеев покинул зал суда, так как был категорически не согласен с протоколом

— К протоколу я отношусь очень отрицательно. Это не протокол, это фальсификация!

Анатолий Матвеев сообщил, что они с его товарищем Александром Никитенко 11 октября «шли в магазин, увидели на проспекте Строителей колонну и тихо шли в конце этой колонны». Продолжалось, по его словам, это недолго.

— Зачем вы шли с колонной? — уточнил судья.

— По просьбе Ильича (Александра Никитенко. — Прим. TUT.BY). Ильич хотел узнать: кто у них старший, куда и зачем они идут. Но старшего мы так и не нашли. А спросить ни о чем не успели — начался разгон.

В протоколе младший из пенсионеров, по его словам, нашел 6 ошибок. В частности, он не согласен с местом, где, по данным милиции, они с Никитенко были задержаны:

— Здесь написано, что нас с Ильичем задержали возле дома № 18 на проспекте Строителей. Но такого дома в Витебске не существует. Как мы могли находиться у несуществующего дома?



Поддержать пенсионеров на суд пришло около 50 человек. Примерно 20 из них по просьбе судьи пришлось покинуть зал, так как мест всем не хватило

Анатолий Ефимович даже представил суду схему, которую сам нарисовал:

— Здесь изображено, где находились протестующие, а где мы в момент задержания. Мы с Ильичем стояли возле остановки напротив Дворца спорта, а люди перебежали проспект к дворцу, там начались разгон и задержания. То есть мы в этот момент находились на противоположной стороне проспекта. Мы просто стояли и смотрели, как разгоняют людей. Мы хотели посмотреть, как это происходит, применяет ли милиция газ, дубинки, насилие.





О том, что в Беларуси после выборов происходит насилие, пенсионер знает из новостей. Он сообщил суду, что смотрит Euronews, а также все белорусские каналы.

— И как, по-вашему, есть разница [в подаче информации]? — почему-то спросил судья.

— Разница есть. Но у меня на происходящее среднее мнение — между теми и теми.

Матвеев отметил, что при обыске в РОВД сотрудники милиции не нашли у них с товарищем никакой запрещенной символики, плакатов.

— Значит, мы не могли выражать «общественно-политические, личные и иные интересы», — заключил пенсионер.

Анатолий Ефимович отметил, что, на его взгляд, в колонне вместе с протестующими шли «тихари».

— Кто такие «тихари»? — уточнил судья.

— Те люди из сотрудников, которые делают провокации.



Александру Никитенко, который родился в 1941 году, в суде не удалось сказать ни слова: судья после перерыва объявил, что оба дела в отношении пенсионеров отправлены на доработку в милицию. Но он охотно общался с группой поддержки до заседания и после него

Пенсионер поинтересовался:

— За что и кто нас арестовал? Начальник милиции (начальник Первомайского РОВД Витебска Александр Чернявский. — Прим. TUT.BY) заявил нам, что нас забрали не его сотрудники. Он нам также сказал, что его сотрудники людей не бьют, газом не травят. Так кто нас тогда задержал?

— Вас задержали сотрудники ОМОНа, — пояснил судья.

Примерно через 45 минут после начала заседания Александр Матвеев заявил судье, что не будет больше отвечать на его вопросы:

— Раз вы разбираете протокол, где указаны несуществующие дома в городе, где написано, что мы с Ильичем ходили с колонной целый час… Я с этим не согласен. Согласен выйти из зала — и все!

После этого пенсионер покинул зал. Вместе с ним ушла и примерно половина группы поддержки.

Видеоматериалы смотрели уже без Матвеева. На одной из записей было видно, что Матвеев и Никитенко идут в самом конце колонны.



Пожилым людям подарили цветы



79-летний Александр Никитенко побил своего рода рекорд — он самый старший среди задержанных в Витебске за 2,5 месяца протестных акций после выборов. Молодежь делала с ним селфи на память

После перерыва Михаил Юрченко объявил, что материалы административных дел в отношении обоих пенсионеров возвращаются в РОВД — на доработку.

Группа поддержки подарила Александру Ильичу и Анатолию Ефимовичу цветы. Возле здания суда молодежь фотографировалась с ними на память и поздравляла с таким исходом дела на данный момент:

— Хорошо хоть, что судья еще разбирается, а не сразу «лепит» штраф или «сутки», как это теперь бывает во многих случаях.

Перед судом Александр Никитенко рассказал TUT.BY, как его задержали:

— Мы с Анатолием стояли возле остановки напротив Ледового дворца. Вдруг из микроавтобуса вылетели омоновцы. Я даже не поверил, что они за нами! Матвеева сбили с ног и потащили к машине. Со мной тоже обошлись грубо, считаю, что унизили мое достоинство — человеческое и гражданское. Я попросил омоновца, чтобы он представился: «Вы в маске, может, вы бандит?» Он мне в ответ: «Сейчас тебе покажут, кто я такой». Я не стал сопротивляться. Против силы же не пойдешь. А в милиции сотрудники уже были вежливыми. Сказали нам: не бойтесь, тут никого не бьют.

Анатолий Матвеев и Александр Никитенко — одинокие люди.