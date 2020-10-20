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COVID-19: плюс 28 стран, по прибытии из которых в Беларусь нужен карантин, и транзит иностранцев без справки
20.10.2020 20:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минздрав
Те, кто прибыл в Беларусь из указанных в перечне стран, должны отправиться на самоизоляцию на 10 дней. В
В списке — Франция, Бельгия, Люксембург, Молдова, США, Ливан, Нидерланды, Исландия, Чехия, Великобритания, Румыния, Северная Македония, Ирландия, Португалия, Словения, Словакия, Тунис, Хорватия, Босния и Герцеговина, Швейцария, Польша, Литва, Швеция, Дания, Лихтенштейн, Мальта, Болгария, Канада.
Транзит без справки
С полуночи 22 октября иностранцам или лицам без гражданства, которые едут транзитом через Беларусь, на границе не понадобится справка об отсутствии COVID-19,
В ведомстве уточняют: иностранцам необходимо документально подтвердить 24-часовой транзит через территорию Беларуси. Вот эти документы:
Без справки и соблюдения самоизоляции смогут попасть в Беларусь и иностранцы без документов, подтверждающих 24-часовой транзит.
«Таким лицам пограничники будут выдавать „анкету прибывшего“, в которой гость страны должен оставить запись: „транзит через территорию Республики Беларусь в срок не более 24 часов“. Эту анкету лицо обязано сохранить, а при выезде из страны отдать пограничнику», — сказано в сообщении ГПК.
В ведомстве обращают внимание: иностранцы, которые не успеют за 24 часа осуществить транзит для выезда из страны, должны предъявить на границе документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, выполненный методом полимеразной цепной реакции (для его получения можно обратиться в территориальные организации здравоохранения).
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COVID-19: плюс 28 стран, по прибытии из которых в Беларусь нужен карантин, и транзит иностранцев без справки
Минздрав актуализировал список стран, по прибытии из которых в Беларусь придется отправиться на изоляцию. В него добавили страны, которые ранее были исключены. В...
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