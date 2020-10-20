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Жители Грушевки хотели отозвать депутата, но им не разрешили собраться. Люди пошли в суд - и что там?

20.10.2020 21:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители минской Грушевки хотят отозвать своего депутата в Палате представителей — Людмилу Макарину-Кибак, но им не дают для этого собраться. Минчане подавали заявление о встрече в Мингорсовет — получили отказ. Потом пошли в суд с жалобой (под ней подписались 424 избирателя), но и это не помогло. Во вторник в суде Московского района столицы прошло заседание, там председатель Мингорсовета депутатов Андрей Бугров объяснил: заявление об отзыве депутатов считает «политизированным» и не отражающим волеизъявление граждан. Рассказываем, как прошел суд.


Один из заявителей, житель Грушевки Андрей Титов

Почему жители Грушевки пошли в суд

Сегодня суд Московского района Минска рассмотрел жалобу избирателей Грушевского избирательного округа № 98, под которой подписались 424 человека.

Раньше люди обращались в Минский городской совет депутатов — просили собрать встречу по вопросу отзыва их депутата в Палате представителей. Но Мингорсовет в таком собрании отказал.

Теперь жители Грушевки попытались опротестовать этот отказ через суд.

Местные указывают на нарушения избирательного законодательства во время президентской кампании, на неоправданные задержания людей — и считают, что все это не волнует их депутата. Среди претензий есть и такая: депутат бездействовала, когда жители защищали от застройки Грушевский сквер.

Кратко о доводах Мингорсовета и жителей

Президиум Мингорсовета депутатов считает претензии избирателей к Людмиле Макариной-Кибак несостоятельными. Мол, встречу об отзыве проводить нет оснований, потому что депутат работает хорошо. В отказе горсовета были такие доводы:

  • депутатские полномочия не позволяют вмешиваться в деятельность правоохранительных органов и давать им правовую оценку;
  • на избирательную кампанию депутат тоже не может влиять, он в ней участвует только как наблюдатель.

Люди ждут, когда начнется заседание по их жалобе. Фото: TUT.BY

Жители со всем этим не согласны. Они говорят: отказ Мингорсовета необоснованный, президиум превышает свои полномочия, когда требует объяснить с доказательствами, почему именно они решили отозвать депутата.

К тому же, говорят люди, они не просили депутата вмешиваться в деятельность милиции, а лишь требовали реагировать на нарушения законности в стране — и такие полномочия у депутата есть. Например, в статье 22-й Закона «О статусе депутата Палаты представителей…» прописано: если депутат обнаружил нарушение законности, он вправе направить представление должностному лицу правоохранительных или контролирующих органов. А те — принять меру к устранению нарушений и привлечению виновных к ответственности.

Председатель Мингорсовета: «Заявление об отзыве — политизировано, они все как под копирку»

В суде выступил председатель Мингорсовета Андрей Бугров. Он говорит, что заявление людей о встрече для отзыва депутата рассматривали коллегиально. Уверен, что все сделано по закону, отказ прислали тоже в установленные сроки. Депутат Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак интересы избирателей округа представляет много лет, претензий к ней раньше не было.

В Грушевском округе № 98 — 60 тысяч избирателей, Андрей Бугров уверен, что большинство — за нее.

— Кроме подписей жителей избирательного округа, документов, которые касаются бездействия этого депутата, не было представлено в Минский городской совет, — говорит председатель Мингорсовета. — Мы считаем данное заявление политизированным, оно не является реальным волеизъявлением жителей микрорайона.

Один из заявителей по жалобе, житель Грушевки Андрей Титов уточнил, отчего Мингорсовет считает ее политизированной.

— В адрес Минского городского совета депутатов поступило несколько обращений по отзыву. И все они написаны как под копирку, за исключением личных данных и подписей. Шаблон, куда помещается фамилия, имя, отчество, — ни больше, ни меньше! — объяснил Андрей Бугров.

Он добавил, что все это связано с призывами телеграм-каналов отзывать своих депутатов.

Жители Грушевки с этой претензией насчет «шаблонности» не согласились. Они объяснили: слов о бездействии по Грушевскому скверу наверняка больше ни у кого не было. А заявления от разных округов могут быть похожими по понятной причине — составлять их обычным людям помогают юристы. Люди обратили внимание: под заявлением о встрече по отзыву подписались больше 150 человек, а под жалобой в суд — больше 400.
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Андрей Бугров считает, что свои мотивы для организации собрания по отзыву депутатов избиратели должны подкреплять доказательствами. Ничего такого к заявлению не приложили — мол, где решения о незаконности тех же задержаний на улицах?

— На наш взгляд, отзыв депутата — это не игра. И отзывать каждый месяц депутата, если он не захотел посадить кусты в вашем микрорайоне, — наверное, это неправильно. Поэтому мы всегда и по мере возможности оцениваем доказательную базу. Обращения, отказы, обжалования… Никаких ссылок, никаких дополнительных информационных материалов представлено не было, — поясняет свою позицию председатель Мингорсовета.

Заявители такими ответами были недовольны. Они считают, что все формальности для организации встречи по отзыву депутата выполнили.


Фото: TUT.BY

— Скажите, пожалуйста, не достаточно ли того, что люди пришли в суд, что подписали заявление? Разве не им в первую очередь решать, хорошо депутат выполняет свои обязанности или нет? — спросил у Андрея Бугрова один из заявителей по жалобе.

— На сегодняшний день в соответствии с действующим законодательством Минскому городскому совету депутатов предоставлено право на принятие соответствующего решения. И мы приняли. Можно задам встречный вопрос: а депутаты горсовета — это народ? — парировал председатель Мингорсовета.

Еще один из жителей Грушевки обратился к Андрею Бугрову.

— Дайте возможность провести нам это собрание! Мы бы попробовали собрать подписи за отзыв депутата. Может, вы правы и большинство правда за нее? Но нужно же это проверить!

— И вообще, почему депутат довела ситуацию до того, что люди идут в суд? — задавался вопросом еще один заявитель. — Она могла закрыть наш вопрос (по нарушениям закона, насилию после выборов и так далее. — Прим. TUT.BY), встретиться с нами, если считает себя народным избранником, а не назначенцем каким-то!

Андрей Бугров в ответ заступился за Людмилу Макарину-Кибак:

— Поясню, почему, возможно, не собрала. Дело в том, что Макарина-Кибак — доктор медицинских наук, доцент, она практикующий врач, осуществляющий операции и ежедневно спасающий десятки жизней! Конечно, с учетом пандемии сложно найти возможность. Но у нее бывают личные приемы, всегда можно обратиться к ней, позвонить, направить обращение на электронную почту.

— Вы сейчас выступаете как ее адвокат? — спросили люди.

Каждая сторона в суде осталась при своем. Прокурор настаивал, чтобы жалобу отклонили. Так и произошло.

Заседание закончилось не в пользу жителей Грушевки. Отказы по похожим жалобам получают и в других судах. Например, недавно требовали встречи по отзыву депутата жители Сеницы — сначала им отказал сельсовет, а потом и суд Минского района.

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Теги: Минск
 
 
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Во вторник в суде Московского района столицы прошло заседание, там председатель Мингорсовета депутатов Андрей Бугров объяснил: заявление об отзыве депутатов...
 
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