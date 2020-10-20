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Беларусь с помощью займа МБРР на 100 млн евро модернизирует высшее образование

21.10.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь с помощью займа Международного банка реконструкции и развития реализует проект модернизации высшего образования в стране. Александр Лукашенко подписал указ № 367 «Об утверждении международного договора и его реализации», сообщила пресс-служба президента Беларуси. Размер займа — 100 млн евро.


Фото: pixabay.com

«Проект направлен на улучшение качества подготовки кадров в учреждениях высшего образования и повышение эффективности оказываемых услуг», — сообщили в пресс-службе.

Соглашение было подписано в Минске 23 июня. По нему более 90% средств направят на модернизацию материально-технической базы учреждений высшего образования и их оснащение современным оборудованием, остальную часть — на совершенствование процессов и технологий обучения и преподавания, формирование системы обеспечения качества высшего образования и управление проектом.

Ответственность за реализацию проекта и целевое расходование средств возложена на министра образования.

 
Теги: Минск
 
 
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«Проект направлен на улучшение качества подготовки кадров в учреждениях высшего образования и повышение эффективности оказываемых услуг», - сообщили в...
 
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