Выражение профессионального мнения привело Максима Знака к уголовному преследованию

В Беларуси идет давление на адвокатуру, а без справедливого суда и адвокатуры как важной составляющей права невозможно обеспечивать реальное функционирование прав в стране.

Об этом говорилось на пресс-конференции правозащитного центра «Весна» и «Белорусского Хельсинского комитета» 20 октября. В пресс-конференции участвовали глава Хельсинского комитета Олег Гулак и три адвоката: Александр Пыльченко, Дмитрий Лаевский и Сергей Зикрацкий. Модератор встречи - Валентин Стефанович.

Целью конференции было привлечь внимание общественности к практике применения давления и преследования адвокатов в связи с их профессиональной деятельностью в Беларуси. Какие вопросы поднимали адвокаты, сообщает onliner.by.

Адвокаты - в фокусе репрессивной машины

Было отмечено, что каждый раз после политической кампании в Беларуси начинается давление на политических активистов. Защищающие их адвокаты оказываются «в фокусе репрессивной машины». В стране проводятся проверки в отношении адвокатов, которые наиболее активны и отстаивали позицию своих подзащитных.

Лишенный недавно лицензии Александр Пыльченко рассказал, что после массовых избиений к нему обратился журналист за комментарием по поводу массовых избиений после выборов. Адвокат «тезисно и просто рассказал, какие есть полномочия у генерального прокурора, у работника суда». Затем его 7 октября пригласили в Минюст и сказали, что будут рассматривать вопрос о лишении лицензии адвоката.

Ведомства предоставило заключение, в котором говорилось, что Пыльченко «дискредитировал адвокатуру», рассказав о полномочиях должностных лиц. Адвокат сказал, что будет обжаловать лишение лицензии в Минюсте.

Невозможно публично выражать свою правовую позицию

Лаевский напомнил, что в отношении Максима Знака до сих пор ни в обвинении, ни в ходе процессуальных действий не выдвинуты «конкретные высказывания».

«Мы не знаем, какие высказывания расцениваются как преступные. Мы проанализировали всю публичную риторику Знака: все его высказывания - это изложение правовой позиции. Если они привели к предъявлению обвинения, то цель всего этого - не выражать публично правовую позицию», - отметил Лаевский. И добавил, что нет никаких фактов, свидетельствующих о необходимости держать Максима Знака в заключении», - сказал Лаевский.

Невозможно конфиденциальное общение со своим клиентом

«Я нахожусь в суде, человек - в ИВС, наше общение идет по Skype. Когда мы общаемся, в зале остается секретарь, а в ИВС находится надзиратель. Таким образом у нас происходит конфиденциальное общение с клиентом. Мы видим цепочку, как жестко у нас нарушаются права в административных процессах - таким образом, у адвокатов очень ограниченные возможности по защите своих клиентов», - сказал адвокат Сергей Зикрацкий.

По завершению пресс-конференции участники потребовали прекращения преследования адвокатов и отметили, что только независимая адвокатура является гарантией реализации правовой защиты.