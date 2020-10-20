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Какие риски для россиян несет признание экстремистским Telegram-канала Nexta
21.10.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт – Sputnik. Распространение материалов признанного экстремистским Telegram-канала Nexta будет наказуемым не только для белорусов, но и для иностранных граждан, рассказал в интервью
© Sputnik / Кирилл Каллиников
"Поэтому от репостов и пересылок материалов из этого канала, находясь на территории Беларуси, стоит воздержаться", — посоветовал Надмитов.
Он также порекомендовал россиянам отписаться от этого канала, въезжая в Беларусь, хоть, на его взгляд, с точки зрения законодательства подписка на канал не должна влечь ответственность.
Принятие решения белорусским судом о внесении канала в список экстремистских не означает, что он становится таковым и на территории России. Для этого, по словам Надмитова, канал должен быть признан таковым в соответствии с федеральным законом. Юрист обратил внимание, что российские граждане, подписанные на данный канал в России, не нарушают закон, поскольку на них не распространяется законодательство Беларуси.
МВД Беларуси сегодня предупредило об административной ответственности за опубликование или размещение информации с логотипом NEXTA или с NEXTA-Live, сообщили в ГУБОПиК МВД.
Именно это подразделение белорусской милиции стало инициатором судебного процесса в отношении данного Telegram-канала. NEXTA-Live и логотип NEXTA сегодня
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Суд Беларуси признал экстремистским Telegram-канал: находясь на территории республики лучше воздержаться от репостов и пересылок материалов данного канала.
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